Οι πρώτοι γύροι της φιλόδοξης Aston Martin AMR23 (vid)

Μετά την επίσημη παρουσίασή του, το βρετανικό μονοθέσιο βγήκε στη πίστα για να κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα!

Άλλο ένα μονοθέσιο «πάτησε πίστα», αυτή τη φορά η νέα Aston Martin που φέρει το κωδικό όνομα AMR23. Η βρετανική ομάδα έκλεισε την περυσινή σεζόν σημειώνοντας διαρκή πρόοδο και κερδίζοντας έδαφος έναντι του ανταγωνισμού, καταλαμβάνοντας τελικά την έκτη θέση στη βαθμολογία κατασκευαστών (ισοβάθμησε με την πέμπτη Alfa Romeo).

On a flyer with the #AMR23 . 😮‍💨 pic.twitter.com/HAwPirXaRC

Φέτος στοχεύει (τουλάχιστον) σε ένα βήμα παραπάνω, στο δρόμο για τον απώτερο στόχο του ιδιοκτήτη της, Λόρενς Στρολ, που δεν είναι άλλος από τον παγκόσμιο θρόνο.

Η AMR23 διακρίνεται από τον επιθετικό σχεδιασμό της και με αυτή, οι Βρετανοί ελπίζουν να βρεθούν πιο κοντά στις μάχες της κορυφής και τις θέσεις του βάθρου.

Πλέον πρώτο βιολί είναι ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Φερνάντο Αλόνσο, με το δεύτερο αυτοκίνητο να είναι «ρεζερβέ» για τον Λανς Στρολ.

Αμφότεροι βρέθηκαν στην πίστα του Σίλβερστον, η οποία είναι πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις της ομάδας, πραγματοποιώντας το shakedown του νέου τους «παιχνιδιού».

First time on track for the #AMR23. 💚 pic.twitter.com/YaUsRBKZkU