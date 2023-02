Για πρώτη φορά στο 2023, η νέα AT04 «πάτησε πίστα» και πραγματοποίησε τα πρώτα της αγωνιστικά χιλιόμετρα στην Ιταλία.

Ακόμη ένα φετινό μονοθέσιο της Formula 1 έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε πίστα. Η Scuderia AlphaTauri, πραγματοποίησε το shakedown της νέας AT04 στην πίστα του Μιζάνο. Το γεγονός έλαβε χώρα την ώρα που λίγα χιλιόμετρα μακριά και συγκεκριμένα στο Μαρανέλο, η Scuderia Ferrari έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας SF-23. Οι οδηγοί της AlphaTauri, Γιούκι Τσουνόντα και Νικ Ντε Βρις, πήραν μια πρώτη γεύση από το φετινό μονοθέσιο, με το οποίο ευελπιστούν να διεκδικήσουν βαθμούς και καλά πλασαρίσματα.

the AT04 hits the track for the first time with @yukitsunoda07 behind the wheel! 🤙 pic.twitter.com/mjdIOayCG5 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2023

To φετινό μονοθέσιο της ομάδας της Φαέντσα, διαφέρει σημαντικά από τον προκάτοχό του. Η αεροδυναμική φιλοσοφία έχει αλλάξει σημαντικά, ώστε τα αποτελέσματα να βελτιωθούν. Παραδόξως, η AT04 δεν δανείζεται ιδέες από τη «μαμά» Red Bull Racing, αλλά διαθέτει μόνο τα απαραίτητα «listed parts» που επιτρέπουν οι τεχνικοί κανονισμοί.

Η AlphaTauri με τα βίντεο που δημοσίευσε στα social media της, επιβεβαίωσε πως οι render φωτογραφίες της παρουσίασης από τη Νέα Υόρκη αντικατόπτριζαν το πραγματικό μονοθέσιο.

take it all in 👌 up close and personal with our brand new AT04 💙 pic.twitter.com/qOMzYBVGdM — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 12, 2023

Σύμμαχος της ομάδας ήταν ο καιρός, καθώς η λιακάδα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, της έδωσαν την ευκαιρία να πάρει τα πρώτα δεδομένα της AT04 υπό στεγνές συνθήκες.

first taste of the AT04 👌 @nyckdevries gets behind the wheel in the afternoon 👊 pic.twitter.com/33hKOEnue7 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2023

Πλέον, η προσοχή της AlphaTauri στρέφεται στο μοναδικό τεστ χειμερινών δοκιμών που θα πραγματοποιηθεί στο Μπαχρέιν το τριήμερο 23-25 Φεβρουαρίου. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία των ομάδων να γνωρίσουν τα μονοθέσιά τους, καθώς μία εβδομάδα αργότερα είναι η πρεμιέρα της σεζόν στο Σακχίρ.

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com