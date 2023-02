Με έναν ασυνήθιστο και απρόσμενο τρόπο ο Ισπανός οδηγός μίλησε στον Μονεγάσκο, ο οποίος οδηγούσε για πρώτη φορά τη νέα SF-23.

H παρουσίαση της Ferrari SF-23 ήταν εντυπωσιακή, με την ιταλική ομάδα να μας χαρίζει μία μοναδική εμπειρία με το πώς παρουσίασε στο κοινό το μονοθέσιό της για τη φετινή σεζόν της Formula 1. Μάλιστα, είχε ετοιμάσει μια ειδική κερκίδα στην πίστα του Φιοράνο, η οποία ήταν κατάμεστη από τιφόζι που επευφημούσαν την αγωνιστική ομάδα.

Λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη της νέας SF-23, οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ βρέθηκαν πίσω από το τιμόνι της και πήραν μία πρώτη γεύση από το μονοθέσιο. Πώς όμως αποφάσισαν για το ποιος θα οδηγήσει πρώτος το νέο μονοθέσιο; Μία ημέρα πριν, στο εργοστάσιο του Μαρανέλο υπό την εποπτεία του επικεφαλής της Ferrari Φρεντ Φασέρ, έπαιξαν «κορώνα-γράμματα» με ένα νόμισμα που είχε χαραγμένο πάνω του τους αριθμούς των οδηγών.

Η τύχη ήταν με τον Μονεγάσκο, όμως είχε ένα μειονέκτημα. Έπρεπε να κάνει δύο γύρους στο Φιοράνο, ενώ ο Ισπανός τρεις. Ο περιορισμένος αριθμός γύρων έγινε ώστε να μην θεωρηθεί η μέρα shakedown, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.

Ο Λεκλέρ λοιπόν, οδήγησε πρώτος τη νέα SF-23 και στο δεύτερο γύρο άκουσε στον ασύρματο τον Σάινθ να του απευθύνεται με ένα ιδιαίτερο νέο παρατσούκλι:

- Λόρδε Πέρσιβαλ, πώς είναι το μονοθέσιο; Σου αρέσει;

- Γεια! Μπορώ να κάνω άλλο ένα γύρο;

- Όχι, όχι όχι. Επέστρεψε στα pit, είναι η σειρά μου. Είναι η σειρά μου!

- Έχω ωραία αίσθηση. Πιστεύω ξεκινήσαμε καλά γιατί είμαστε οι ταχύτεροι στην πίστα, αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι ήδη. Όλα τα αισθάνομαι καλά.

- Είσαι πρώτος για την ώρα.

- Είμαι πρώτος!

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούμε αυτό το παρατσούκλι του Λεκλέρ. Ο Πέρσιβαλ είναι ένας από τους θρυλικούς Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης του Βασιλιά Αρθούρου. Είναι γνωστός για τη συμμετοχή στην αναζήτηση του Αγίου Δισκοπότηρου.

