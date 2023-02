Το νέο μονοθέσιο της Red Bull Racing για τη σεζόν του 2023 στην F1 έγραψε τους πρώτους του γύρους.

Κι από το πουθενά, η νέα RΒ19 «πάτησε πίστα»! Η Red Bull Racing δεν είχε προετοιμάσει το κοινό της για διεξαγωγή shakedown και ξαφνικά, άρχισε να μοιράζεται υλικό μέσω social media από την πρώτη ημέρα δουλειάς στην πίστα, με το μονοθέσιο με το οποίο θα μάχεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2023.

Οι πρωταθλητές δεν έκαναν μεγάλο ταξίδι, όπως η Alfa Romeo F1 που πήγε στην πίστα της Βαρκελώνης για δύο ημέρες δουλειάς. Αντίθετα, έκαναν μόνο μερικά χιλιόμετρα από τη βάση τους στο Μίλτον Κινς της Αγγλίας, με προορισμό την πίστα του Σίλβερστον.

RB19 👉 Spotted in the wild 👀 pic.twitter.com/B7BOKdR56Q

Εκεί βρέθηκε τόσο ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν όσο και ο ομόσταβλός του, Σέρχιο Πέρεζ. Αντίθετα, ο Ντάνιελ Ρικάρντο δεν ήταν παρών – άλλωστε είχε περισσότερα καθήκοντα στον τομέα του promotion μετά την αποκάλυψη της RB19 στη Νέα Υόρκη.

Τι έκανε λοιπόν η Red Bull Racing στο Σίλβερστον; Πραγματοποίησε την πρώτη από τις δύο ημέρες κινηματογράφησης που δικαιούται μέσα στη σεζόν.

Πρόκειται για να «παραθυράκι» στους κανονισμούς το οποίο ναι μεν έχει περιορισμούς αλλά με πρόφαση τα γυρίσματα για διαφημιστικούς σκοπούς, εξασφαλίζει στις ομάδες τη δυνατότητα να κάνουν shakedown στα νέα τους δημιουργήματα.

The reigning World Champion is back behind the wheel 🦁 #F1 pic.twitter.com/pYr1uYW8JC

Να δοκιμάσουν πως όλα τους τα συστήματα λειτουργούν σωστά και πως κάποια πρώτα δεδομένα στην πίστα, εναρμονίζονται με αυτά που υπάρχουν από την δουλειά στην αεροδυναμική σήραγγα και το CFD. Ειδικά στην περίπτωση της αυστριακής ομάδας, που έχει περιορισμένο χρόνο δουλειάς εκεί, τόσο ως πρωταθλήτρια όσο και λόγω της ποινής που έλαβε για την παραβίαση του ορίου προϋπολογισμού του 2021, είναι σημαντικό να υπάρχει εναρμονισμός.

Όσο για τους περιορισμούς, κάθε ομάδα μπορεί να κάνει έως 100 χιλιόμετρα μέσα στη μέρα κι αυτά, όχι με κανονικά ελαστικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε Grand Prix αλλά demo σετ της Pirelli.

To πρώτο και μοναδικό κανονικό τεστ που θα διεξαχθεί πριν την πρεμιέρα του Μπαχρέιν που είναι προγραμματισμένη για τις 3-5 Μαρτίου, θα διεξαχθεί πάλι στην πίστα του Σακχίρ, στις 23-25 Φεβρουαρίου.

Day 1 with the RB19 ✅ More to come in Bahrain 🔜 pic.twitter.com/qAOe3R3T21