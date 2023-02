Ο τρίτος οδηγός της Red Bull Racing πήρε μία πρώτη γεύση από ένα πρωτότυπο ηλεκτρικό pick up, με τη σφραγίδα της Ford Performance.

Φαίνεται πως ο Ντάνιελ Ρικάρντο έχει... ξεμείνει στις ΗΠΑ, αρκετές μέρες μετά την αποκάλυψη του φετινού μονοθεσίου της Red Bull Racing στη Νέα Υόρκη. Η συνεργασία της αυστριακής ομάδας με τη Ford μπορεί να αρχίσει στις πίστες της Formula 1 το 2026, όμως στον τομέα του μάρκετινγκ γίνονται αρκετές ενέργειες.

Μετά λοιπόν τους Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ που «έκαψαν λάστιχο» στην πίστα με δύο ηλεκτρικά πρωτότυπα της Ford, ήρθε η σειρά του Αυστραλού να... μπει στο παιχνίδι. Ο CEO της Ford Τζιμ Φάρλεϊ, παρουσίασε στον Ρικάρντο μία αναβαθμισμένη έκδοση του ηλεκτρικού pick up F-150 Lightning.

Σε εμάς βέβαια ο Φάρλεϊ έδειξε μέσω του twitter μόνο ένα σημείο του εμπρός μέρους του αυτοκινήτου, καθώς η αποκάλυψή του θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ισχύς θα ξεπερνά τους 1.000 ίππους και η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα θα διαρκεί λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα.

.@FordPerformance has built some really special EV performance demonstrators. I gave @danielricciardo a sneak peek of the latest concept at our design studio today. More soon! pic.twitter.com/Bq1CoJihZR