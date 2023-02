Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 για τον teammate του στην Aston Martin το 2023.

Νέος σταθμός στην καριέρα του Φερνάντο Αλόνσο στη Formula 1 είναι από το 2023 η Aston Martin. Ο Ισπανός έπειτα από δύο σεζόν στην Alpine δεν πείστηκε από τις δυνατότητες και τα σχέδια της ομάδας και επέλεξε να γίνει μέλος των φιλόδοξων Βρετανών.

Ο 41χρονος έχει ντυθεί στα πράσινα επίσημα και προετοιμάζεται για ένα απαιτητικό ταξίδι με την ομάδα του Σίλβερστον, που βρίσκεται σε αναδόμηση. Στην πρώτη του σεζόν στην Aston Martin θα έχει για teammate τον Λανς Στρολ, ο οποίος βρίσκεται στην έβδομη σεζόν του στη Formula 1.

Σε συνέντευξη που δημοσίευσε η βρετανική ομάδα, ο Αλόνσο ρωτήθηκε για τον 24χρονο Καναδό, με τον Ισπανό να απαντά: «Αν καταφέρει και γίνει πρωταθλητής ο Στρολ και έχω παίξει το ρόλο μου, είτε είμαι πίσω από το τιμόνι είτε όχι, θα έχει ιδιαίτερη σημασία για εμένα. Έχει την ταχύτητα και το ταλέντο να γίνει πρωταθλητής. To έχει αποδείξει αρκετές φορές, ειδικά σε βρεγμένο οδόστρωμα. Θυμάμαι την pole position του Λανς στην Τουρκία το 2020 και ορισμένες τέλειες εμφανίσεις του στη βροχή. Για να αποδόσεις με τέτοιο τρόπο στη βροχή, σε τόσο δύσκολες συνθήκες, χρειάζεται να έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με το μονοθέσιό σου».

O Αλόνσο είναι ο γηραιότερος οδηγός του grid (41 ετών) και παράλληλα ο πιο έμπειρος, έχοντας στο ενεργητικό του 358 συμμετοχές σε Grand Prix. Το ενδεχόμενο να σταματήσει από την ενεργό δράση δεν περνά από το μυαλό του, μιας και ο στόχος του είναι να κερδίσει με την Aston Martin.

«Το σημαντικό είναι να κάνουμε πρόοδο. Δεν σκέφτομαι κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή το πόσο θα μας πάρει για να κερδίσουμε. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι μεταξύ μας και να αλληλοβοηθηθούμε. Η Aston Martin θα με βοηθήσει να πετύχω τους στόχους που έχω θέσει και με τη σειρά μου θα τη βοηθήσω να βελτιωθεί και να φτάσει ακόμη πιο κοντά στις κορυφαίες θέσεις. Θα δώσω όλη μου τη γνώση και εμπειρία στην ομάδα για να τη βοηθήσω να γίνει πρωταθλήτρια. Θα είμαι στο τιμόνι όμως όταν θα συμβεί αυτό; Κανένας δεν γνωρίζει. Είναι αδύνατον να κάνω πρόβλεψη. Αλλά το σίγουρο είναι πως θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό», πρόσθεσε ο Ισπανός.

Η Aston Martin τερμάτισε στην 7η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2022, πίσω από την Alfa Romeo, παρά το γεγονός πως είχαν τους ίδιους βαθμούς.

Testing, testing...@alo_oficial is piloting the AMR22 in Jerez today for tyre testing ahead of the 2023 #F1 season. pic.twitter.com/2d4PNHIw1a