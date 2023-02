Formula 1, Κρακ: «Εύχομαι ο Φέτελ να αλλάξει γνώμη»

Ο επικεφαλής της Aston Martin μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον τέσσερις φορές πρωταθλητή της F1 και εύχεται να τον δει και πάλι στο σπορ.

Το 2022 αποδείχθηκε η τελευταία σεζόν του Σεμπάστιαν Φέτελ στη Formula 1, με τον Γερμανό να αποχωρεί για να αναζητήσει νέες πτυχές στην καριέρα του. Ο 35χρονος κέρδισε τα πάντα στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, οδήγησε για ιστορικές ομάδες και έθεσε πολλά ρεκόρ με το όνομά του.

Δυστυχώς για τον ίδιο, τα δύο τελευταία χρόνια περιορίστηκε στην απογοητευτική Aston Martin και ανέβηκε μόλις μία φορά στο βάθρο. Η αποχώρησή του από τη Formula 1 ήταν καθαρά μια προσωπική απόφαση, την οποία ευελπιστεί να μην μετανιώσει.

Ωστόσο είναι ο μόνος που το εύχεται αυτό. Έπειτα από τον Λιούις Χάμιλτον, ο επικεφαλής της Aston Martin, Μάικ Κρακ, εκμυστηρεύτηκε στο Motorsport-Magazine, πως θέλει τον Φέτελ πίσω στη Formula 1.

«Πιστεύω πως ο Φέτελ ήταν σε εξαιρετική φόρμα. Όταν τα κυλούσαν με θετικό τρόπο σε Σιγκαπούρη και Ιαπωνία, τον βλέπαμε να είναι πολύ χαρούμενος. Όταν τον ακούγαμε στον ασύρματο, νιώθαμε την αποφασιστικότητά του. Ήταν σε φοβερή φόρμα και απέδιδε εξαιρετικά. Στους τελευταίους αγώνες, το μονοθέσιο είχε περισσότερη απόδοση και αυτό είχε μετατραπεί σε κίνητρο. Του βγάζω το καπέλο! Ήταν δύσκολα τα πράγματα για εκείνον σε πολλές περιπτώσεις, αποκλείστηκε πολλές φορές από το Q1, όμως δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Πάντα στήριζε την ομάδα και τον Λανς. Είναι κρίμα που αποφάσισε να αποχωρήσει. Εύχομαι να το αλλάξει γνώμη», είπε ο 50χρονος.

Ο Φέτελ επέστρεψε σε αγωνιστικούς ρυθμούς, έστω και προσωρινά, στο Race of Champions που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Σουηδία. Μέχρι τώρα, είναι άγνωστα τα αγωνιστικά του πλάνα, μιας και δεν έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή του σε κανένα πρωτάθλημα.

Το ερώτημα είναι ένα. Θα επιστρέψει ο Φέτελ στη Formula 1 τα επόμενα χρόνια;

Sing-along in Singapore 🎤😄 Join in if you know the words!#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/GAiLDcCxra