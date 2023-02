Ως ένα μόνιμο σταθμό της F1 στο αγωνιστικό πρόγραμμα επιθυμεί να γίνει το Λας Βέγκας, καθώς θέλει να διεξάγει Grand Prix έως το 2032.

Το 2023 θα δούμε την επιστροφή του περιβόητου Λας Βέγκας στο καλεντάρι της Formula 1. Πρόκειται για τον τρίτο αγώνα που θα δούμε εφέτος επί αμερικανικού εδάφους, μετά από αυτούς στο Μαϊάμι και το Τέξας. Το Grand Prix θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, με το υπάρχον συμβόλαιο να έχει ισχύ τριών ετών. Όμως οι Αμερικανοί θέλουν να αλλάξει αυτό, καθώς θέλουν μία μόνιμη θέση στο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Η επιτροπή της Κλαρκ Κάουντι, έδωσε έγκριση για τη διεξαγωγή Grand Prix Λας Βέγκας έως το 2032. Ο επίτροπος της εν λόγω κομητείας, Τζέιμς Γκίμπσον, ανέφερε: «Είναι σημαντικό να τονίσω πως έχουμε ένα τριετές πλάνο με τη Formula 1, όμως περιμένουμε η συνεργασία μας να γίνει παντοτινή. Η απόφασή μας θα βοηθήσει ώστε να πραγματοποιείται ο αγώνας τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτοί που θα μας διαδεχθούν, ελπίζω να δουν την αξία αυτού που δημιουργήσαμε και να συνεχίσουν να διεξάγουν τον αγώνα για πάντα».

Η απόφαση της επιτροπής, προβλέπει το κλείσιμο την ίδια χρονική περίοδο κάθε χρόνο, του νότιου τομέα της «Las Vegas Boulevard» που περιλαμβάνει το εμβληματικό «Strip» . Αυτό σημαίνει πως το Grand Prix μπορεί να πραγματοποιείται το μήνα Νοέμβριο μέχρι το 2032. Η ανακοίνωση από πλευράς Formula 1 σχετικά με την επέκταση του συμβολαίου του Λας Βέγκας θα πραγματοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα.

Το σιρκουί έχει μήκος 6,2 χιλιόμετρα και τα μονοθέσια θα περνούν από ορισμένα από τα πιο διάσημα σημεία του Λας Βέγκας, όπως: το Caesars Palace, τα σιντριβάνια του Bellagio, το Mandalay Bay, όπως επίσης και το σφαιρικού σχήματος, MSG Sphere.

Vegas during the ☀️ vs 🌑. Are you a day or night racer? #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/hkzT1BmEK8