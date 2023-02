Η Haas και Red Bull Racing έκαναν την αρχή, όμως τώρα έρχεται το δεύτερο κύμα παρουσιάσεων νέων μονοθεσίων της F1.

Είδαμε ήδη δύο, έρχονται άλλες οκτώ! Ο λόγος για τις επίσημες παρουσιάσεις των ομάδων ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2023 το οποίο ξεκινά σε λιγότερο από ένα μήνα, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 3-5 Μαρτίου στο Μπαχρέιν.

Την αρχή την έκανε η Haas F1, που μας αποκάλυψε διαδικτυακά τα χρώματα της VF-23 που θα οδηγούν οι Κέβιν Μάγκνουσεν και Νίκο Χούλκενμπεργκ. Στη συνέχεια, η Red Bull Racing έκανε το ίδιο με την RB19 των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ.

Ωστόσο εκεί, ειδικά από τη στιγμή που ο «ταύρος» που είδαμε θα απέχει πολύ σε εμφάνιση από εκείνον που θα παρουσιαστεί στις δοκιμές του Σακχίρ στις 23-25 Φεβρουαρίου, την παράσταση έκλεψε η είδηση της συνεργασίας με τη Ford.

Αρκετά όμως με όσα έγιναν, πάμε σε όσα έρχονται. Η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε θα μας φέρει τρεις παρουσιάσεις! Η Williams Racing θα κάνει την αρχή σήμερα, στις 16.00 ώρα Ελλάδας, όπου θα μας δείξει τη νέα της σύνθεση (σ.σ. Λόγκαν Σάρτζεντ αντί Νίκολας Λατίφι), τη νέα διεύθυνση (σ.σ. Τζέιμς Βόουλς αντί Γιοστ Κάπιτο) και τους νέους χορηγούς, με τη Gulf Oil να αναμένεται να είναι η νέα είσοδος.

Ας δούμε αναλυτικά τη λίστα με τις παρουσιάσεις, με το αναλυτικό ρεπορτάζ όσων έχουν ήδη γίνει αλλά και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για όσες έρχονται: ημέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής, επίσημο όνομα μονοθεσίου κτλ.

31/1 Haas, VF-23 (δείτε περισσότερα εδώ)

3/2 Red Bull Racing, RB19, Νέα Υόρκη (δείτε περισσότερα εδώ)

6/2 Williams, FW45, 16.00 (ώρα Ελλάδας)

7/2 Alfa Romeo, C43, Ζυρίχη, 11.00 (ώρα Ελλάδας)

11/2 Scuderia AlphaTauri, AT04, Νέα Υόρκη, 00.30 (ώρα Ελλάδας)

13/2 McLaren, MCL37, Τεχνολογικό Κέντρο McLaren, 19.00 (ώρα Ελλάδας)

13/2 Aston Martin F1, AMR23, 21.00 (ώρα Ελλάδας)

14/2 Scuderia Ferrari, Μαρανέλο, 12.25 (ώρα Ελλάδας)

15/2 Mercedes-AMG, W14 E Performance, Online

16/2 Alpine F1, A523, Λονδίνο

