Οι οδηγοί της F1 φοβούνται πως η συνεχής αύξηση του αριθμού των Grand Prix, θα οδηγήσει ορισμένους εξ αυτών σε υπερκόπωση.

Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τη στιγμή που η Liberty Media απέκτησε τα εμπορικά δικαιώματα τη Formula 1, το σπορ προχωρά σε διαρκή αύξηση του αριθμού αγώνων. Το 2023 το αρχικό πρόγραμμα προέβλεπε τη διεξαγωγή 24 Grand Prix, αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα του σπορ.

Ωστόσο η ακύρωση του Grand Prix Κίνας, μείωσε τον αριθμό των αγώνων σε 23. Παρά τη μείωση του αριθμού των Grand Prix, το 2023 θα δούμε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια σεζόν της Formula 1.

Το υπερφορτωμένο καλεντάρι έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες σε ομάδες και οδηγούς του σπορ και δεν είναι η πρώτη φορά. Ο πρόεδρος της ένωσης των οδηγών GPDA, Άλεξ Βουρτς, μίλησε στο PlanetF1.com για τις ανησυχίες που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα: «Φυσικά, πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι οδηγοί δεν θα πάθουν υπερκόπωση λόγω του αριθμού των αγώνων. Είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τους οδηγούς. Δεν βλέπω όμως κανέναν κίνδυνο για το άθλημα εάν το επιχειρηματικό συμφέρον θα επιφέρει μακροπρόθεσμα βιώσιμα μοντέλα, κάτι που βλέπω να κάνει η Liberty [Media] με τη σωστή ισορροπία. Γνωρίζουμε πως αυτό που πουλάει στην F1, είναι οι οδηγοί. Γι’ αυτούς ο κόσμος κόβει εισιτήρια στις πίστες. Οπότε υπάρχει αυτός ο παράγοντας και πρέπει οι οδηγοί να είναι ενθουσιασμένοι για όλους τους αγώνες και να απαντούν στις ερωτήσεις κάθε συνέντευξης. Αυτό είναι κάτι που το συζητάμε με τους μετόχους της F1».

Το GPDA δεν παραμένει μόνο εντός του πλαισίου της Formula 1 και επεκτείνεται τη δράση του και αλλού. Όπως αποκάλυψε ο Βουρτς, πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με το NASCAR, το οποίο περιλαμβάνει 36 αγώνες τη σεζόν, για το πώς αντιμετωπίζει ένα τόσο φορτωμένο πρόγραμμα.

«Είχαμε μια εκτενή συνομιλία με τους οδηγούς του NASCAR και τους ρωτήσαμε σχετικά με το φόρτο εργασίας τους. Αυτό το οποίο μπορεί να φαίνεται κανονικότητα για τους οδηγούς του NASCAR, για τους οδηγούς της F1 μπορεί να φαίνεται σαν κορεσμός. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα, οφείλω να ομολογήσω. Από τη μία το NASCAR το κάνει δίχως προβλήματα και από την άλλη, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κούραση για τις ομάδες και κορεσμός για τους φίλους της F1. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία σχετικά με το τι χρειάζεται το σπορ. Η καταπόνηση των οδηγών είναι μάλλον δευτερεύον ζήτημα για τους οδηγούς και το προσωπικό των ομάδων. Εάν όμως το NASCAR μπορεί να διαχειριστεί το ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει να το κάνει και η Formula 1, εάν θέλει περισσότερους αγώνες», πρόσθεσε ο Αυστριακός.

Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων είναι πως η Formula 1 ταξιδεύει σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ το NASCAR έχει αγώνες μόνο εντός των ΗΠΑ.

