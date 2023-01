Η F1 ανακοίνωσε πως το τελικό πρόγραμμα αγώνων για τη φετινή χρονιά θα περιλαμβάνει 23 αγώνες, με το Grand Prix Κίνας να μην βρίσκει αντικαταστάτη.

Το οριστικό καλεντάρι για τη σεζόν του 2023, ανακοίνωσε η Formula 1. Στο πρόγραμμα των 23 αγώνων δεν περιλαμβάνεται το Grand Prix Κίνας που ήταν προγραμματισμένο για τις 16 Απριλίου (Κυριακή του Πάσχα στην Ελλάδα), καθώς οι περιορισμοί λόγω των μέτρων κατά της Covid-19 οδήγησαν στη ματαίωσή του. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν επαφές - χωρίς αποτέλεσμα - προκειμένου να βρεθεί άλλη χώρα για τη διεξαγωγή GP σε εκείνη την ημερομηνία, με την Τουρκία και την Πορτογαλία να εμφανίζονται ως υποψήφιες.

Σε σύντομη ανακοίνωσή της, η Formula 1 ανέφερε: «Η Formula 1 επιβεβαιώνει πως η σεζόν του 2023 θα αποτελείται από 23 αγώνες. Όλες οι υπάρχουσες ημερομηνίες στο πρόγραμμα παραμένουν δίχως αλλαγές».

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Κίνα αναίρεσε την πλειονότητα των μέτρων για την Covid-19, κάτι που έφερε στο προσκήνιο το σενάριο να πραγματοποιηθεί το Grand Prix Κίνας. Ωστόσο η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Η απουσία αγώνα στις 16 Απριλίου σημαίνει πως θα υπάρξει κενό τεσσάρων εβδομάδων μεταξύ του Grand Prix Αυστραλίας και του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

Παρά την απουσία της Κίνας, το 2023 θα είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια σεζόν στην ιστορία της Formula 1 με 23 Grand Prix. Το Κατάρ κάνει την επιστροφή του στο σπορ, ενώ νέος προορισμός θα είναι το Grand Prix Λας Βέγκας, αγώνας που θα πραγματοποιηθεί βράδυ Σαββάτου (ώρα ΗΠΑ).

Τουλάχιστον φέτος θα φάμε αρνί!

Locked in 🔒



The 2023 F1 calendar will feature 23 races#F1 pic.twitter.com/p8PW8FFIO2