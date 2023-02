CEO Ford: «Ίσως δούμε ξανά το Ford vs Ferrari»

Ο επικεφαλής της Ford Motor Company, Τζιμ Φάρλεϊ, μίλησε στο Fox News με αφορμή την επιστροφή της αμερικάνικης εταιρείας στην F1.

Ξεκάθαρους στόχους έχει η Ford σχετικά με την επιστροφή της στη Formula 1 από το 2026, ως πάροχος κινητήρων στη Red Bull Racing. Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της αμερικάνικης εταιρείας, Τζιμ Φάρλεϊ, η συμμετοχή στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα βοηθήσει τη Ford εμπορικά στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Κατά την παρουσία του στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News και έχοντας δίπλα του το CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, ο Φάρλεϊ ρωτήθηκε αν θα δούμε στη Formula 1 κόντρα Ford vs Ferrari, όπως είχαμε στις 24 Ώρες Λε Μαν. Μία αναμέτρηση που μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη, μέσω της ομώνυμης ταινίας. «Ίσως», απάντησε χαμογελώντας ο Φάρλεϊ.

«Θέλουμε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον του κοινού στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και άρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη Formula 1 και την ανάπτυξη που σημειώνει στις ΗΠΑ στο νεανικό κοινό ώστε να προωθήσουμε τα ηλεκτρικά μας οχήματα», ανέφερε.



It’s official! Glad to be with Formula 1 president & CEO Stefano Domenicali to announce that @Ford & @FordPerformance are returning to @F1! 🏎️ #FordReturns https://t.co/Ry6RVKtoao pic.twitter.com/biYHGthNhH