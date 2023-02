Σαν Σήμερα: Το ατύχημα που άλλαξε την καριέρα του Κούμπιτσα για πάντα

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι ιδιαίτερα ξεχωριστός και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Κάθε νέα ημέρα είναι η καλύτερη δυνατή αφορμή ώστε να θυμηθούμε ιστορικά γεγονότα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε Σαν Σήμερα 6/2 στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1966, η Ford κατέκτησε τη νίκη στον πρώτο 24ωρο αγώνα της Ντεϊτόνα, κάνοντας μάλιστα το 1-2 στο ντεμπούτο του GT40 Mk.II. Η νίκη κατέληξε στο #98 των Κεν Μάιλς και Λόιντ Ρούμπι. Η επιτυχία αυτή, έμελλε να αποδειχθεί η αρχή της κυριαρχίας της αμερικανικής φίρμας στους αγώνες αντοχής για τα επόμενα χρόνια.

Σαν σήμερα το 1972, ολοκληρώθηκε ο πιο παράξενος αγώνας για τις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα. Λόγω της πετρελαϊκής κρίσης που άρχισε να καταπονεί τον κόσμο της αυτοκίνησης κι όχι μόνο, ο αγώνας διήρκησε μόλις 6 ώρες. Οι 24 Ώρες της Ντεϊτόνα εκείνη τη χρονιά, σήμανε και την αφετηρία των νέων 3λιτρων σπορ αυτοκινήτων, με την Ferrari να κυριαρχεί. Ο ιταλικός κολοσσός κατέκτησε τη νίκη με μια 312PB που μοιράστηκαν οι Μάριο Αντρέτι και Τζάκι Ιξ. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε άλλη μια Ferrari, οδηγούμενη από τους Τιμ Σένκεν και Ρόνι Πέτερσον.

Σαν σήμερα το 1983, γεννήθηκε στη Μελβούρνη ο θρύλος των αγώνων της Αυστραλίας, Τζέιμι Ουίνκαπ. Ο Αυστραλός έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με την Triple Eight Race Engineering, την οποία έχει εκπροσωπήσει για πάνω από 15 χρόνια στο δημοφιλές πρωτάθλημα των Supercars, με ομόσταυλο κυρίως τον Κρεγκ Λόουντες. Κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών και πρωταθλημάτων στη διοργάνωση, ενώ μετρά επίσης μια νίκη στις 12 Ώρες του Μπάθαρστ.

