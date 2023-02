Εκτός από αναπληρωματικός οδηγός της Mercedes το 2023, ο Μικ Σουμάχερ θα είναι διαθέσιμος και στη McLaren αν χρειαστεί.

Η McLaren Racing ανακοίνωσε ότι ο Μικ Σουμάχερ θα είναι και ο δικός της εφεδρικός οδηγός για τη σεζόν του 2023. Ο Γερμανός οδηγός τον Δεκέμβριο που μας πέρασε ανέλαβε τα καθήκοντα του αναπληρωματικού οδηγού στη Mercedes-AMG και οι δύο ομάδες συμφώνησαν να μοιράζονται τις υπηρεσίες του τη φετινή σεζόν. Ως γνωστόν, η McLaren προμηθεύεται τις μονάδες ισχύος της από τη Mercedes.

Η ανακοίνωση της McLaren έγινε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια φωτογραφία που δείχνει τον Σουμάχερ στο εργοστάσιο μέσα στο μονθέσιό της. Το κείμενο της ανάρτησης γράφει: «Η McLaren θα έχει τη δυνατότητα να καλεί τον Μικ Σουμάχερ ως αναπληρωματικό οδηγό κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2023, ως μέρος της συμφωνίας μας με τη Mercedes. Καλώς ήλθες στην οικογένεια Μικ».

Αμέσως μετά, σε μια δεύτερη ανάρτηση, επισήμαναν τη σχέση που είχε ο νέος επικεφαλής τους, ο Αντρέα Στέλα, με τον πατέρα του Μικ, τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Έκλεισε ένας κύκλος. Ο επικεφαλής της McLaren Αντρέα Στέλα δούλευε πολύ κοντά με τον θρυλικό Μίκαελ Σουμάχερ ως μηχανικός του».

McLaren will be able to call on @SchumacherMick as a reserve driver during the 2023 F1 season as part of our arrangement with Mercedes. Welcome to the family, Mick. 👊🧡 pic.twitter.com/DNiJ5s99rQ