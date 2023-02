Σαν Σήμερα: Οι βόλτες του Χάιντφελντ στα χιόνια με μονοθέσιο Formula 1

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες που έχουν γραφτεί με χρυσές σελίδες στα βιβλία της ιστορίας. Ας δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα.

Αγώνας σημαίνει συγκινήσεις, πάθος. Και εδώ και ένα αγώνα και βάλε, οι κορυφαίοι οδηγοί του κόσμου τα προσφέρουν σε αφθονία, είτε στις πίστες είτε στις ειδικές διαδρομές. Ας κάνουμε λοιπόν το ταξίδι μας στο παρελθόν και να δούμε τι έγινε Σαν Σήμερα 4/2 στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1927, ο θρυλικός Μάλκολμ Κάμπελ έγραψε ιστορία στην παραλία του Πέρνταϊν Σαντς, καθώς κατέγραψε νέο ρεκόρ επίγειας ταχύτητας οδηγώντας τη δημοφιλή Napier-Campbell Blue Bird. Ο Βρετανός διένυσε το λεγόμενο «Ιπτάμενο Χιλιόμετρο» (μέσος όρος μεταξύ δύο προσπαθειών) στα 281,447 χλμ/ώρα, καθώς και το «Ιπτάμενο Μίλι» στα 280,386 χλμ/ώρα.

Σαν σήμερα το 1967, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός «καλωσόρισε» έμμεσα το rallycross, ένα είδος αγώνων σπρίντ σε μικρές διαδρομές, με μεικτές συνθήκες οδοστρώματος - κυρίως χώματος και ασφάλτου. Εμπνευστής της ιδέας υπήρξε ο Ρόμπερτ Ριντ. Η συγκεκριμένη ημερομηνία σήμανε τη διεξαγωγή του πρώτου αγώνα rallycross, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία και το Λίντεν Χιλ (τωρινό World RX English Sleeve Circuit). Η απήχηση που είχε, κατέστησε λίαν συντόμως αυτό το είδος αγώνων άκρως δημοφιλές.

1967 - 2017, and what a ride it has been. Happy 50th birthday, rallycross! pic.twitter.com/MgFY64kXFB

Σαν σήμερα το 1968, η Porsche σάρωσε τα πάντα στις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα κάνοντας το 1-2-3. Σε μια επιβλητική επίδειξη δύναμης της γερμανικής ομάδας, η τριάδα των 907 τερμάτισε σε σχηματισμό. Η νίκη απονεμήθηκε επίσημα στους Βικ Έλφορντ, Γιόχαν Νίρπας, Ρολφ Στόμελεν, Τζο Σιφέρ και Χανς Χέρμαν.

Σαν σήμερα το 1979, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1. Νικητής αναδείχθηκε ο Ζακ Λαφίτ, ο οποίος κυριάρχησε στον αγώνα εκκινώντας από την pole position για λογαριασμό της Ligier. Στη 2η θέση τερμάτισε ο teammate του, Πατρίκ Ντεπαγιέ, ενώ το βάθρο «έκλεισε» ο Κάρλος Ρόιτμαν της Lotus.

🗓️ #OnThisDay in 1979



Pole ✅

Fastest lap ✅

Wins after leading for every lap ✅



A Grand Slam for Ligier's Jacques Laffite in Brazil 🇧🇷#F1 pic.twitter.com/k7inUYmpW6