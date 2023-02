Η Κορίνα Σουμάχερ συνοδηγός του γιου της στα χιόνια (vid)

Η περήφανη μητέρα έκανε μία βόλτα αδρεναλίνης στο ROC, με τον ταλαντούχο Μικ Σουμάχερ πίσω από το τιμόνι.

Ο Μικ Σουμάχερ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του φετινού Αγώνα των Πρωταθλητών, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε σε λευκό πεδίο μάχης, στο θέρετρο Πίτε Χάσβαντ της Σουηδίας.

Στο δεύτερο μέρος του ROC, που αφορούσε τις ατομικές μονομαχίες, ο γιος του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Μίκαελ Σουμάχερ, πραγματικά εντυπωσίασε.

Congratulations to @mattiasekstroem on the win. P2 for me in the end at @raceofchampions. What a fun weekend, enjoyed every little bit of it. Thank you to everyone who showed up and watched us race out here in the cold! See you soon #raceofchampions pic.twitter.com/SgGAWB0mJ6