Σε δηλώσεις που θα συζητηθούν προέβη ο Αμερικανός CEO της McLaren Racing, καθώς συνέκρινε το νεαρό Βρετανό με τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της F1.

Το 2019 ο Λάντο Νόρις έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 για λογαριασμό της McLaren Racing. O Βρετανός ήταν μέλος της Ακαδημίας της από νεαρή ηλικία και εντυπωσίασε στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, κερδίζοντας επάξια μία θέση στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Ο οδηγός τον οποίο αντικατέστησε, ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος ολοκλήρωσε άδοξα και τη δεύτερη θητεία του στη McLaren. O Νόρις είναι 23 ετών και ακόμη δεν έχει κατακτήσει την πρώτη νίκη της καριέρας του. Μέχρι τώρα δεν είχε το κατάλληλο μονοθέσιο στα χέρια του, ώστε να πετύχει αυτό το στόχο, κάτι που ευελπιστεί να αλλάξει φέτος.

Οι δύο οδηγοί δεν ήταν ποτέ teammates στη Formula 1, όμως ήταν στις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα το 2018. Οι Αλόνσο και Νόρις οδήγησαν το LMP2 της United Autosports, στην οποία είναι συνιδιοκτήτης ο νυν CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν. Ο Αμερικανός γνωρίζει πολύ καλά και τους δύο και πιστεύει πως ο νεαρός Βρετανός είναι το ίδιο καλός με τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

«Πιστεύω πως είναι ένας κορυφαίος οδηγός και το κατάλαβα όταν οδήγησε μαζί με τον Φερνάντο στις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα, με ένα άγνωστο σε εκείνον αυτοκίνητο και σε μία άγνωστη πίστα. Πιστεύω πως ο Φερνάντο είναι ένας από τους κορυφαίους οδηγούς στην ιστορία και ο Λάντο είναι ισάξιός του. Βλέπουμε όλοι το φυσικό του ταλέντο. Υπάρχουν οδηγοί που είναι καλοί σε ένα είδος αγώνων και όταν τους βάζεις σε ένα άγνωστο περιβάλλον, τότε δυσκολεύονται να βρουν ταχύτητα άμεσα», ανέφερε ο Αμερικανός στο ESPN.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Νόρις έχει στείλει προειδοποιητικά μηνύματα προς την ομάδα του Ουόκινγκ, ώστε να βελτιώσει την απόδοσή της. Οι δηλώσεις του σίγουρα δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τη διοίκηση της McLaren.

Όμως ο Μπράουν θεωρεί τον Νόρις ως το αστέρι της McLaren και «στάζει» μέλι για τον Βρετανό: «Ο Λάντο είναι ένας οδηγός αντάξιος του franchise της McLaren. Ένας οδηγός που θα ήταν στις πρώτες θέσεις ακόμα κι αν βάζαμε όλους τους οδηγούς της F1 σε γουρούνες και τους λέγαμε να κάνουν γύρους σε μία πίστα. Έχει τόσο φυσικό ταλέντο. Είναι ένας αστέρας και μας ωθεί προς τα εμπρός. Θέλει να κερδίσει αγώνες. Είμαι σίγουρος πως θέλει να κερδίσει οδηγούς όπως ο Τζορτζ Ράσελ και το έχει κάνει στο παρελθόν».

