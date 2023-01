Η ιστορική ομάδα ενεργοποίησε για πρώτη φορά τον κινητήρα του μονοθεσίου της για το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1.

Η McLaren έχει μπει ήδη σε ρυθμούς 2023, με τη δουλειά η οποία πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της στο Ουόκινγκ ενόψει του νέου παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 να είναι… τέρμα γκάζι.

Μπορεί να έχουμε ακόμα περισσότερες από δύο εβδομάδες για την παρουσίαση της φετινής MCL37 και των επίσημων χρωμάτων της (σ.σ. είναι προγραμματισμένη για τις 13 Φεβρουαρίου) αλλά η βρετανική ομάδα δεν αφήνει στο… περίμενε τους υποστηρικτές της.

Έτσι, έδωσε στη δημοσιότητα video από την πρώτη ενεργοποίηση της υβριδικής μηχανής που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μονοθεσίου και θα δίνει φέτος ώθηση στους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.

Ακούστε το «τραγούδι» της μονάδας της Mercedes, πατώντας play στο video που ακολουθεί…

Ο πρωτοεμφανιζόμενος Πιάστρι έδωσε το «παρών», την ώρα που ο teammate του συνέχιζε τη χειμερινή προετοιμασία στη Λαπωνία. Παρόντες ήταν ακόμα ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, όπως άλλωστε και ο Αντρέα Στέλα που προβιβάστηκε σε διευθυντή, καλύπτοντας το κενό του Αντρέας Σάιντλ.

Όλα αυτά σε μία σεζόν που η McLaren στοχεύει σε αναρρίχηση στην κατάταξη, καθώς το 2022 υποχώρησε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών.

