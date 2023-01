Σαν Σήμερα: Ο τελευταίος πρωταθλητής της Ferrari τον 20ό αιώνα

Διαβάστε τα πιο σημαντικά γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν σαν σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Τα γεγονότα που χάραξαν την ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμό θα είναι για πάντα ένα καθημερινό θέμα συζήτησης και αναφοράς. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε σαν σήμερα, 29 Ιανουαρίου στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Σαν σήμερα το 1940, γεννήθηκε ο Ιάπωνας θρύλος των αγώνων, Κουνιμίτσου Τακαχάσι. Σε μια καριέρα που κράτησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ξεκίνησε συμμετέχοντας σε αγώνες μοτοσικλετών το 1958 και πήρε κάποιες ιστορικές νίκες στα 150 και 250cc. Το 1962 ενεπλάκη σε ατύχημα από το οποίο αποκόμισε τραυματισμούς που τον έκαναν να μεταπηδήσει στους αγώνες τεσσάρων τροχών, τρία χρόνια αργότερα. Μάλιστα, το 1977 έτρεξε στο Grand Prix Ιαπωνίας της Formula 1 με μια πεπαλαιωμένη Tyrrell 007 και τερμάτισε 9ος.

Αποσύρθηκε το 1999, έχοντας κατακτήσει τρεις τίτλους και πολλές νίκες σε απαιτητικά πρωταθλήματα μονοθεσίων, αγώνων αντοχής και αυτοκινήτων τουρισμού στην Ιαπωνία. Επίσης ίδρυσε τη δική του αγωνιστική ομάδα, η οποία κατέκτησε πολλά πρωταθλήματα στο JGTC/Super GT και συνδέθηκε με τον διάσημο χορηγό της Raybrig στα αγωνιστικά NSX της Honda.

Σαν σήμερα το 1950, γεννήθηκε ο τελευταίος παγκόσμιος πρωταθλητής της Scuderia Ferrari στον 20ο αιώνα, Τζόντι Σέκτερ. Ο Νοτιοαφρικανός εισήλθε στη Formula 1 το 1972 και έτρεξε σποραδικά σε αγώνες με τη McLaren. Το 1974 μεταποήδησε στην Tyrrell και άλλαξε δραματικά την οδηγική του προσέγγιση, παίρνοντας νίκες και θέτοντας υποψηφιότητα για τίτλο. Μετά από λίγα χρόνια πήγε στη Wolf, με την οποία κέρδισε αγώνα στο ντεμπούτο της ομάδας και τερμάτισε δεύτερος στο πρωτάθλημα. Το 1979 μετακόμισε στη Scuderia Ferrari και, με την βοήθεια του αειμνήστου Ζιλ Βιλνέβ, ο Σέκτερ έγινε ο πρώτος και μοναδικός Αφρικανός πρωταθλητής της F1. Η 312T5 του 1980 ήταν πάρα πολύ κακή και συγκέντρωσε μόλις δύο βαθμούς, κάτι που τον οδήγησε στο να αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν.

#OnThisDay in ’79, at Monza, Jody Scheckter headed a Ferrari 1-2, team-mate Gilles Villeneuve just behind, to win the #ItalianGP, become #F1 world champion, & send the tifosi wild with delight. Pic: Jody’s helmet was simple, iconic, unmistakable & very very cool. pic.twitter.com/mh5jtanGjR