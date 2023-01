24 Ώρες Ντεϊτόνα: Σοβαρό ατύχημα στις δοκιμές, στο νοσοκομείο Λούκας Άουερ

Δράμα λίγες ώρες πριν την εκκίνηση του θρυλικού αγώνα των 24 Ωρών της Ντεϊτόνα, με ατύχημα για την ομάδα που πήρε την pole position στην κατηγορία της GTD.

Με έναν πολύ άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκε η πρώτη επίσημη περίοδος ελεύθερων δοκιμών για τον 24ωρο αγώνα στην πίστα της Ντεϊτόνα που διεξάγεται αυτό το σαββατοκύριακο. Η διαδικασία είχε συνολικά πέντε κόκκινες σημαίες που σταμάτησαν την κανονική ροή της, με το σημαντικότερο συμβάν να πραγματοποιείται στο τέλος.

Ο Λούκας Άουερ της Winward Racing, ενεπλάκη σε ένα πολύ άσχημο ατύχημα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, ο Γερμανός, που κατέκτησε την pole position για τις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα την περασμένη εβδομάδα, υπέστη πολλαπλά κατάγματα στην πλάτη και όπως είναι λογικό δεν θα λάβει μέρος στον αγώνα.

Η #57 Mercedes AMG GT3 διαλύθηκε ολοσχερώς. Οι βοηθοί της πίστας που έσπευσαν στο σημείο, έπρεπε να κόψουν το σασί, μαζί με το προστατευτικό κέλυφος για να απεγκλωβίσουν τον Άουερ. O Γερμανός μεταφέρθηκε άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η έκταση των τραυμάτων του.

Με την AMG GT3 να προσφέρεται πια μόνο για... ανακύκλωση, μηχανικοί της ομάδας έχουν κάνει ήδη ταξίδι μέχρι το Χιούστον που είναι η βάση της, για να ετοιμάσουν το εφεδρικό αγωνιστικό που έχουν. Παράλληλα, κινούν τις διαδικασίες ώστε να βρουν αντικαταστάτη του Άουερ.

Η Winward Racing κατέκτησε την pole position στην κατηγορία GTD. Ο αγώνας, στον οποίο θα συμμετάσχουν 61 αγωνιστικά σε 5 διαφορετικές κατηγορίες, θα ξεκινήσει το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 20:40 ώρα Ελλάδος.

