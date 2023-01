Η αμερικανική ομάδα της F1 ανακοίνωσε πως θα δούμε το χρωματισμό της νέας VF-23 για το 2023 πριν από κάθε άλλου μονοθεσίου.

Η Haas θα είναι τελικά η ομάδα που θα μας δώσει πρώτη, μία γεύση από τη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1. H αμερικανική ομάδα ήταν η μόνη που δεν είχε ανακοινώσει ακόμα την ημερομηνία παρουσίασης των χρωμάτων της ενόψει 2023.

Αυτό όμως άλλαξε, και παρότι άργησε να μπει» στο χορό, θα είναι η πρώτη ομάδα που θα κάνει τα αποκαλυπτήρια. Όμως ανακοίνωσε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, στις 31 Ιανουαρίου θα δούμε το livery launch της VF-23. H αποκάλυψη θα γίνει στις 14:00 ώρα Ελλάδος.

The wait is almost over 👀



See our 2023 livery for the first time next Tuesday!



🇺🇸 9am (ET) | 🇬🇧 2pm (GMT)#HaasF1 #MoneyGramDrivesYou pic.twitter.com/2u19QQnBTu