Η πρεμιέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος F1 του 2023 πλησιάζει και μόνο μία ομάδα δεν έχει ακόμα γνωστοποιήσει τα σχέδιά της.

Σε ακριβώς ένα μήνα ξεκινούν στο Μπαχρέιν και την πίστα του Σακχίρ, οι (μοναδικές) τριήμερες δοκιμές εξέλιξης ενόψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2023. Κι ενώ η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν και οι παρουσιάσεις!

Εννέα από τις δέκα ομάδες της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν «δεσμεύσει» ημερομηνίες στο καλεντάρι μας αν και ακολουθώντας την περυσινή μόδα, φαίνεται πως θα έχουμε αρκετές παρουσιάσεις όπου δεν θα δούμε τα πραγματικά «όπλα» ενόψει της νέας σεζόν.

Θα δούμε χρώματα, χορηγούς, θα γίνουν παρουσιάσεις των ομάδων, όμως όπως διαρρέει, σε κάποια event δεν θα υπάρχει καν μονοθέσιο! Αυτό είναι το επικρατέστερο συνέριο για τις πρεμιέρες της Red Bull Racing και της Scuderia AlphaTauri που θα γίνουν αμφότερες στη Νέα Υόρκη, στις 3 και 11 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Κι όπου υπάρχει μονοθέσιο, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να δούμε απλά το livery, τα επίσημα χρώματα δηλαδή, τοποθετημένα σε ένα σασί που θα αποτελεί υβρίδιο ανάμεσα στο περυσινό και το φετινό.

Ας δούμε λοιπόν ποιες ημερομηνίες ξέρουμε ήδη, ποια μονοθέσια αφορούν και ποιες τοποθεσίες έχουν γνωστοποιηθεί.

3/2 Red Bull Racing, RB19, Νέα Υόρκη (livery)

6/2 Williams (livery)

7/2 Alfa Romeo, C43, Ζυρίχη

11/2 Scuderia AlphaTauri, AT04, Νέα Υόρκη (livery)

13/2 Aston Martin F1, AMR23

13/2 McLaren, MCL37

14/2 Scuderia Ferrari, 675

15/2 Mercedes-AMG, W14

16/2 Alpine F1, A523, Λονδίνο

