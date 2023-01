O πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας, έστειλε προειδοποίηση προς τηv F1 σχετικά με τη φημολογούμενη εξαγορά της από επενδυτικό σχήμα, προερχόμενο από τη Σαουδική Αραβία.

Πριν από λίγες ημέρες, το οικονομικό δίκτυο, Bloomberg, ανέφερε σε δημοσίευμα πως η Liberty Media δέχθηκε πέρυσι αστρονομική πρόταση από το επενδυτικό σχήμα PIF της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο – μεταξύ άλλων – έχει αποκτήσει το 80% της βρετανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Νιουκάστλ.



Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το κρατικό fund της αραβικής χώρας πρότεινε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια για την πλειοψηφία των μετοχών της Formula 1, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ την εμπορική αξία του σήματος της.

Παρά το γεγονός πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι συγκεκριμένες φήμες, το ποσό που δημοσιεύτηκε προκάλεσε την έκπληξη πολλών και όπως αποδείχθηκε, αρκετές αντιδράσεις. Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, τοποθετήθηκε δημόσια για την φημολογούμενη προσπάθεια εξαγοράς της Formula 1.

O 61χρονος γεννημένος στο Ντουμπάι, με ανάρτηση στο Twitter, ανέφερε: «Ως φύλακας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η FIA, ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, είναι επιφυλακτική για την υποτιθέμενη διογκωμένη τιμή των 20 δις δολαρίων που προσφέρθηκε για την εξαγορά της F1. Συνιστάται σε οποιοσδήποτε πιθανό αγοραστή να εφαρμόσει κοινή λογική, να σκεφτεί το καλό του σπορ και να σκεφτεί ένα ξεκάθαρο και βιώσιμο πλάνο, όχι να ξοδέψει απλά πολλά χρήματα. Είναι καθήκον μας να αναλογιστούμε τις μελλοντικές επιπτώσεις για τους διοργανωτές Grand Prix, σχετικά με την αύξηση των παραβόλων, λοιπών εμπορικών ζητημάτων και τις δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους οπαδούς του σπορ».

As the custodians of motorsport, the FIA, as a non-profit organisation, is cautious about alleged inflated price tags of $20bn being put on F1. (1/3)