Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, κάνει τη δική του... προετοιμασία για την επερχόμενη σεζόν της F1, αναφερόμενος στον ομόλογό του στη Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ.

Mία από τις μεγαλύτερες εξωαγωνιστικές κόντρες των τελευταίων ετών στην Formula 1 είναι αυτή των Τότο Βολφ και Κρίστιαν Χόρνερ. Οι δύο επικεφαλής των Mercedes-AMG και Red Bull Racing αντίστοιχα, είναι γνωστοί για την… αγάπη που τρέφει ο ένας για τον άλλο.

Ο Βολφ δεν χάνει την ευκαιρία να μιλήσει για τον Χόρνερ και σε ερώτηση που του τέθηκε από τους Times, ανέφερε: «Ζω ελεύθερα στο κεφάλι του Χόρνερ. Ο τύπος είναι εμμονικός. Κάθε δευτερόλεπτο που ξοδεύω να μιλάω για εκείνον χάνω χρόνο από τη ζωή μου».

Η κόντρα μεταξύ των Red Bull Racing και Mercedes-AMG έχει επεκταθεί και εκτός πίστας. Σε αρκετές περιπτώσεις, η μία ομάδα έχει καταθέσει διαμαρτυρία στην FIA αμφισβητώντας τη νομιμότητα του μονοθεσίου της άλλης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το 2020, όταν η αυστριακή ομάδα κατέθεσε ένσταση για το σύστημα DAS της Mercedes, ώστε η παγκόσμια ομοσπονδία να τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα.

Η συζήτηση για τον αγώνα του Άμπου Ντάμπι του 2021 ήρθε και πάλι στο προσκήνιο, με τον Βολφ να παραδέχεται πως σκέφτεται ακόμη τα γεγονότα του τελικού: «Στο τέλος του αγώνα, ένα άτομο πήρε αποφάσεις που δεν υπάρχουν στο βιβλίο κανονισμών και είχαν τέτοια επίδραση, που ήταν αδύνατο να το πιστέψω. Ήταν μία στιγμή στην οποία χάνεις την αγάπη σου για το σπορ, η αρχή δικαίου παραβιάστηκε. Η FIA απομάκρυνε τον άνθρωπο από τη θέση του, διότι υπήρξε ανθρώπινο λάθος. Αλλά αυτό έχει τελειώσει τώρα. Ακόμη το σκέφτομαι αρκετά, αλλά όχι με θυμό. Όμως είναι ακατανόητο το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα».

Η Red Bull Racing θα παρουσιάσει τα χρώματα (κι όχι το μονοθέσιο) του 2023 στις 3 Φεβρουαρίοου. Από τη μεριά της η Mercedes θα αποκαλύψει την W14 στις 15 Φεβρουαρίου.

Just Red Bull and Mercedes warming up for the weekend! ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/DqhsGQTbnM