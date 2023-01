Σαν Σήμερα: H ημέρα που γεννήθηκε το NASCAR

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες που έχουν γραφτεί με χρυσές σελίδες στα βιβλία. Ας δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα.

Το πάθος για αγώνες ταχύτητας είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε σαν σήμερα, 26/1, στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Σαν σήμερα το 1925, γεννήθηκε ο ηθοποιός Πολ Νιούμαν. Ο Αμερικανός ήταν γνωστός για τη λατρεία που είχε για τους αγώνες ταχύτητας. Συμμετείχε σε περιφερειακούς αγώνες σπορ αυτοκινήτων του SCCA στα ‘70s και στα ‘80s, κατακτώντας μάλιστα τέσσερα εθνικά πρωταθλήματα. Το 1979 ξάφνιασε τους πάντες όταν τερμάτισε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης στις 24 Ώρες Λε Μαν, οδηγώντας μια Porsche 935 μαζί με τους Ρολφ Στόμελεν και Ντικ Μπάρμουρ. Αργότερα συνεργάστηκε με τον Καρλ Χάας και μαζί ίδρυσαν την Newman/Haas Racing, μια ομάδα που μέχρι να αποσυρθεί το 2011, κατέκτησε συνολικά 107 νίκες και 8 πρωταθλήματα οδηγών στους αγώνες CART/IndyCar και Champ Cars.

Σαν σήμερα το 1947, γράφτηκε ιστορία για τους αγώνες αυτοκινήτων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς διεξήχθη ο πρώτος αγώνας του National Championship Stock Car Circuit (NCSCC), προάγγελου του σημερινού NASCAR. Ο αγώνας διεξήχθη υπό την ονομασία «Battle of Champions» και οριοθετήθηκε σε μια αυτοσχέδια πίστα στην παραλία της Ντεϊτόνα. Νικητής σε αυτό το ιστορικό event αναδείχθηκε ο Ρεντ Μπάιρον, πρωταθλητής του NASCAR το 1949.

Σαν σήμερα το 1973, ο Γάλλος Ζαν-Κλοντ Αντρό πήρε τη νίκη στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο, στην πρεμιέρα του πρώτου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Ο Αντρό κατέκτησε αυτή την ιστορική νίκη με συνοδηγό τη Μισέλ Πετί, οδηγώντας μια Alpine-Renault A110.

#fridayflashback to where it all began: Jean-Claude Andruet 🇫🇷 taking on the Col de Turini 🗻in 1973 in his Alpine Racing A110 1800#WRC in the 70s ➡️ https://t.co/0bwETNRUD0



📸: @ACM_Media Archives Department #WRC50 pic.twitter.com/XaxYkTbGdv