24 Ώρες Ντεϊτόνα: Η Acura πήρε την πρώτη pole της νέας εποχής (vid)

Σε μία διαδικασία που εξελίχθηκε σε θρίλερ, ο Τομ Μπλόμκβιστ της Meyer Shank Racing πανηγύρισε την πρώτη pole position για τη νέα εποχή των αγώνων αντοχής.

Παραδοσιακά, η αγωνιστική δράση στον κόσμο των αγώνων αντοχής ξεκινά στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα. Ο αγώνας είναι μέρος του πρωταθλήματος της IMSA, που περιλαμβάνει επίσης τις θρυλικές 12 Ώρες Σίμπρινγκ.

Ο αγώνας της Ντεϊτόνα είναι ιδιαίτερος και για πολλούς, ακόμη και... ιερός. Η προετοιμασία με επίσημες περιόδους ελεύθερων δοκιμών ξεκινά ένα μήνα πριν η πράσινη σημαία κυματίσει, με τις ομάδες να πραγματοποιούν ατελείωτα χιλιόμετρα. Οι κατατακτήριες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν και η μάχη σε αυτές κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο πιο επιτυχημένος Βρετανός οδηγός για το 2021, Τομ Μπλόμκβιστ, πήρε την pole position με το Acura ARX-06 για λογαριασμό της Meyer Shank Racing. Η επίδοση που σημείωσε σε νεκρό χρόνο ήταν στο 1:34,031 και ήταν μόλις 0,083 δευτ. ταχύτερος του Φελίπε Νασρ της Porsche Penske Motorsport.

POLE POSITION! Thank you! 🙏 What a car we have. Bring on next weekend! pic.twitter.com/c0CgzodroR January 22, 2023

Η επίδοσή του σημειώθηκε στο τέλος της διαδικασίας, που λίγο αργότερα διεκόπη λόγω ατυχήματος. Η σειρά εκκίνησης είναι πολύ σημαντική για τις ομάδες, καθώς πέρα από το πρεστίζ, έχουν τη δυνατότητα επιλογής του σημείου που θα τοποθετήσουν τα pit-box τους για τον αγώνα.

Δείτε το γύρο της pole position του Μπλόνκβιστ και ανεβάστε την ένταση των ηχείων σας για μεγαλύτερη απόλαυση...

WHAT A LAP!



Tom Blomqvist puts it on pole for the @Rolex24Hours at @Daytona! @IMSA pic.twitter.com/jLPr3paDdd — Motorsports on NBC (@MotorsportsNBC) January 22, 2023

Τα τελευταία λεπτά των κατατακτήριων δοκιμών ήταν συναρπαστικά. Ο Νικ Τάντι της Porsche Penske Motorsport ήταν καθοδόν για την pole position με την Porsche 963 του. Όμως στο σικέιν Λε Μαν, έκανε ένα μεγάλο λάθος κι έστειλε το αγωνιστικό του στα προστατευτικά ελαστικά.

Nick Tandy went purples in Sectors 1 and 2, before crashing the No. 6 Penske Porsche in the Bus Stop chicane with six minutes remaining in the GTP qualifying session.#IMSA #Rolex24 pic.twitter.com/f0woJ1tEdg — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) January 22, 2023

Το συγκεκριμένο σικέιν είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της πίστας και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ατύχημα εκεί. Οι αναπηδήσεις που προκαλούν οι ανωμαλίες του οδοστρώματος και τα κερμπ, μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια κάθετης δύναμης στον πίσω άξονα και ως αποτέλεσμα, δύσκολες καταστάσεις.

Στις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα θα πάρουν μέρος συνολικά 61 αγωνιστικά, χωρισμένα σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες: τρεις πρωτότυπων αγωνιστικών και δύο GT αγωνιστικών.

Η εκκίνηση για το θρυλικό αγώνα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 19:40 ώρα Ελλάδος.

Φωτογραφίες: HPD