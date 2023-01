Ο Γάλλος οδηγός της Toyota διατήρησε την πρωτοπορία την 3η ημέρα του εναρκτήριου αγώνα της χρονιάς για το WRC.

Το Ράλλυ Μόντε Κάρλο είναι ο αγώνας στον οποίο ο Σεμπαστιέν Οζιέ είναι κάτι σαν σπεσιαλίστας και ο Γάλλος της Toyota το επιβεβαιώνει. Το πρώτο ράλλυ του 2023 εξελίσσεται σε παράσταση για έναν ρόλο, με τον Οζιέ στο τιμόνι του Toyota GR Yaris Rally 1 να κάνει αυτό που χρειάζεται στην 3η και προτελευταία ημέρα του αγώνα, για να ξεκινήσει τη χρονιά με το δεξί.

Μετά την κυριαρχία του στις Ειδικές Διαδρομές της Πέμπτης και της Παρασκευής, το Σάββατο ο Οζιέ κινήθηκε αρκετά πιο προσεκτικά. Από τις έξι ΕΔ της ημέρας ο Γάλλος κέρδισε μόνο μία και προσπάθησε απλώς να συντηρήσει τη διαφορά. Βέβαια, η διαφορά των 32 δευτερολέπτων από τον δεύτερο, με την οποία ξεκίνησε την ημέρα, στο τέλος της είχε μειωθεί ακριβώς στο μισό, δηλαδή στα 16 δευτερόλεπτα, που και πάλι όμως πρέπει να είναι αρκετά.

Μπορεί ο Οζιέ να έχει βάλει πλώρη για τη νίκη στο Μόντε Κάρλο, ωστόσο επίσης κερδισμένος πρέπει να θεωρείται ο Κάλε Ροβάνπερα, επίσης με Toyota GR Yaris Rally1. Ο Πρωταθλητής κάνει γρήγορο και μετρημένο αγώνα και φαίνεται πλέον να «κλειδώνει» τη 2η θέση, για την οποία δίνει μάχη σε όλο τον αγώνα με τον Τιερί Νεβίλ της Hyundai. Ο Ροβάνπερα έκλεισε το Σάββατο με διαφορά 16 δευτερολέπτων από τον Βέλγο στη γενική κατάταξη και κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν.

Ο Νεβίλ είναι ουσιαστικά ο μοναδικός οδηγός με Hyundai i20 N Rally1 που διεκδικεί θέση στο βάθρο και μάλιστα το Σάββατο το απόγευμα κέρδισε δύο ΕΔ, κάνοντας «σεφτέ» για τη Hyundai φέτος, αφού μέχρι εκείνο το σημείο όλοι οι ταχύτεροι χρόνοι ανήκαν σε οδηγούς της Toyota.

Μετά τη χθεσινή του ατυχία, ο Έλφιν Έβανς με το τρίτο Toyota Yaris έβαλε το κεφάλι κάτω και κέρδισε αρκετές θέσεις, για να φτάσει στο τέλος της ημέρας στην 4η θέση της γενικής κατάταξης. Τα 24,5 δευτερόλεπτα που απέχει από τον 3ο Νεβίλ δεν του επιτρέπουν να έχει πολλές ελπίδες να ανέβει στο βάθρο, ωστόσο η ταχύτητα που έδειξε στον αγώνα είναι πολύ ενθαρρυντική.

Για να περάσει στην 4η θέση, ο Έβανς εκμεταλλεύτηκε και τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Οτ Τάνακ της M-Sport με την υδραυλική υποβοήθηση στο Ford Puma Rally1 του. Ο Εσθονός βρισκόταν μέσα στη μάχη του βάθρου, μέχρι να αρχίσει να χάνει σημαντικό έδαφος και να ολοκληρώσει την ημέρα στην 5η θέση.

⚠️ There is worrying news for @OttTanak and @MSportLtd at the end of SS10 😬#RallyeMonteCarlo | #MSporters | #WRC