Με αφορμή τα γενέθλια του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή, η F1 θυμήθηκε την κορυφαία στιγμή της καριέρας του.

Ήταν Κυριακή 18 Οκτωβρίου του 2009. Η πίστα του Ιντερλάγκος φιλοξενούσε το Grand Prix Βραζιλίας και ήταν ένας αγώνας όπου γράφτηκε ιστορία. Όχι λόγω της νίκης του Μαρκ Ουέμπερ για λογαριασμό της Red Bull Racing αλλά λόγω της πέμπτης θέσης που κατέλαβε ο Τζένσον Μπάτον.

Αυτό το πλασάρισμα ήταν αρκετό ώστε ο Βρετανός να σφραγίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου της Formula 1, του πρώτου και μοναδικού όπως αποδείχθηκε, στην πλούσια καριέρα του.





Ήταν η κορύφωση του “παραμυθιού” της Brawn GP, της ομάδας που “γεννήθηκε” από τα απομεινάρια της Honda όταν η παγκόσμια οικονομική κρίση “τρόμαξε” τους Ιάπωνες. Ο Ρος Μπρον εξαγόρασε την ομάδα του Μπράκλεϊ έναντι… μίας λίρας και όσα ακολούθησαν αποτελούν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της F1.

O Μπάτον κέρδισε τους έξι από τους πρώτους επτά αγώνες της σεζόν κι αυτοί ήταν αρκετοί, ώστε στον αγώνα του Σάο Πάουλο, να στεφθεί πρωταθλητής. Και να ξεσπάσει, τραγουδώντας μέσω team radio το «We Are the Champions» των Queen. Αποδεικνύοντας, πως μερικές φορές είναι καλύτερα να… οδηγάς, αντί να τραγουδάς.

The moment @JensonButton secured his first world title 🤩



Our 2009 champion turns 43 today - we hope there will be plenty of singing! 🎶😆#F1 pic.twitter.com/NzfMTZjBOx