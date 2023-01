H Ferrari 296 GT3 «γυμνή» πριν το αγωνιστικό της ντεμπούτο (vid)

Το νέο αγωνιστικό της Ferrari είναι έτοιμο για το αγωνιστικό του ντεμπούτο, σε έναν από τους μεγαλύτερους αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το 2023 αναμένεται να είναι η χρονιά που οι αγώνες αντοχής θα λάμψουν και θα κερδίσουν τις καρδιές πολλών νέων οπαδών του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο στην κατηγορία Hypercar και τα νέα θηριώδη αγωνιστικά πρωτότυπα, αλλά και στις κατηγορίες GT.

H Ferrari 296 GT3 θα κάνει το αγωνιστικό της ντεμπούτο στις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα, τον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος αντοχής της IMSA. To νέο αγωνιστικό έχει βασιστεί στη 296 GTB και διαδέχεται τη 488 GT3. Από το 2024 θα αγωνίζεται και στο WEC, με το παγκόσμιο πρωτάθλημα να υιοθετεί τη φόρμουλα αγωνιστικών GT3 για να αντικαταστήσει την κατηγορία GTE.

Στις 24 ώρες της Ντεϊτόνα, η Ferrari θα εκπροσωπηθεί από ένα αγωνιστικό (296 GT3) στην κατηγορία GTD-Pro και από τρία στην κατηγορία GTD. Ενόψει του ντεμπούτο του νέου της μοντέλου, η Ferrari δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με τη 296 GT3 όπως... τη «γέννησε» το εργοστάσιο, να δείχνει... ανθρακόνημα, δίχως χρώματα και λογότυπα χορηγών.

.@DAYTONA is near... ⏳



For the first time ever, have a peek at our #Ferrari296GT3 in full carbon-fiber! Guess how beautiful it will be with the liveries 🤩 ?!#FerrariCompetizioniGT #FerrariRaces @IMSA pic.twitter.com/z9IwxMAKDk