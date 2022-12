Με επίσημη ανακοίνωσή της, η F1 επισημοποίησε το γεγονός πως το GP Κίνας δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε το 2023, λόγω των περιορισμών από την πανδημία της Covid-19.

Η Formula 1 επισημοποίησε τη ματαίωση του Grand Prix Κίνας για το 2023. Οι φήμες των τελευταίων εβδομάδων σχετικά με την μη διεξαγωγή του αγώνα επιβεβαιώθηκαν και το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα μείνει για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν μακριά από την πίστα της Σανγκάης. Το Κινεζικό Grand Prix διεξήχθη για πρώτη φορά το 2004 στο εντυπωσιακό Shanghai International Circuit, και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα αγαπημένα των οδηγών.

O λόγος που δεν θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας είναι οι περιοριστικοί νόμοι σχετικά με την Covid-19 που ισχύουν στην Κίνα. Η πολιτική «zero-covid» της χώρας σημαίνει πως για το προσωπικό των ομάδων και της Formula 1 δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί εξαίρεση κατά την είσοδό τους στη χώρα. Οι πρόσφατοι κανόνες της Κίνας κατά της Covid-19 απαιτούν για όσους νοσήσουν, πέντε ημέρες απομόνωσης σε ειδικό κέντρο και τρεις ακόμη στην οικεία τους. Σε περίπτωση που μέλος ομάδας προσβληθεί από τον ιό μπορεί να μείνει στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα κι αυτό είναι κάτι που δεν ήθελαν στη Liberty Media να διακινδυνεύσουν.

Το τριήμερο του αγώνα ήταν προγραμματισμένο για τις 14-16 Απριλίου του 2023, δηλαδή από την Μεγάλη Παρασκευή έως την Κυριακή του Πάσχα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Formula 1, εξετάζονται εναλλακτικές επιλογές ώστε το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2023 να παραμείνει στον αριθμό ρεκόρ 24 Grand Prix. Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα, πιθανός αντικαταστάτης της Κίνας είναι το Grand Prix Πορτογαλίας.

