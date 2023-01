Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, Λιούις Χάμιλτον, είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Τζέιμς Βόουλς, ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο του επικεφαλής στη Williams.

Την περασμένη εβδομάδα η ομάδα της Williams ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Γιοστ Κάπιτο. Ο νέος επικεφαλής είναι με κάθε επισημότητα ο Τζέιμς Βόουλς, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος ο διευθυντής του τμήματος στρατηγικής της Mercedes-AMG στη Formula 1.

O Βρετανός βρισκόταν στην ομάδα του Μπράκλει από πολύ πριν πάρει το όνομα του γερμανικού κολοσσού και έχει γίνει πρωταθλήτρια στη Formula 1. Πλέον, είναι έτοιμος για ένα νέο και άκρως απαιτητικό ταξίδι, καθώς καλείται να «ξεκολλήσει» τη Williams από την τελευταία θέση του grid.

Η αποχώρηση του Βόουλς ήρθε με τις ευλογίες όχι μόνο του επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, αλλά και του Λιούις Χάμιλτον. Σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε ο Αυστριακός με τον Βρετανό, αποκάλυψαν πως ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

«Είπα στον Λιούις πως η ανακοίνωση θα γίνει αυτή την εβδομάδα και το αποδέχθηκε. Η συνεργασία με τον Τζέιμς ήταν απόλαυση για τον Λιούις. Οι αναζήτηση των σωστών επιλογών τα πρωινά της Κυριακής ήταν πολύ διασκεδαστική με τον Τζέιμς. Η πρώτη αντίδραση του Λιούις στο άκουσμα των νέων ήταν: "Αυτό είναι φανταστικό για τον Τζέιμς"», ανέφερε ο Βολφ.

Από τη μεριά του, ο Βόουλς πρόσθεσε: «Όταν κάλεσα τον Λιούις, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που βγήκαν από το στόμα του. Δεν με προσέβαλε, ούτε είπε πως απογοητεύτηκε, αλλά το αντίθετο. Είχα την τύχη, σχεδόν όλα τα πρόσωπα από τη Mercedes με τα οποία έχω μιλήσει, να χαρούν με τα σχέδιά μου».

