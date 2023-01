Η παγκόσμια πρωταθλήτρια της F1 ανακοίνωσε την ημερομηνία για το season launch που θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Red Bull Racing έγινε η όγδοη κατά σειρά ομάδα που γνωστοποίησε την ημερομηνία αποκαλυπτηρίων του μονοθεσίου της για τη φετινή σεζόν της Formula 1. Μάλιστα αυτή θα είναι η πρώτη χρονικά αφού θα πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου – τρεις ημέρες πριν από εκείνη της Williams.

Μάλιστα, έχει ένα κοινό στοιχείο με εκείνη της βρετανικής ομάδας αφού παρότι το video της ανακοίνωσης κάνει λόγο και για «νέο μονοθέσιο», πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως δεν θα δούμε την RB19 (όπως θα είναι το κωδικό όνομά της) στην τελική της μορφή.

New kit, new car, New York 🗽 Our Season Launch 👉 February 3rd 🤘 pic.twitter.com/YSbXaIE4v9 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 13, 2023

Θα δούμε τα νέα χρώματα, τους χορηγούς (που οι δύο βασικοί αναμένεται να είναι οι ίδιοι με πέρυσι) και θα γίνει παρουσίαση της ομάδας. Πιθανώς το μονοθέσιο που θα χρησιμοποιηθεί να είναι μία RB18 με μικρές πινελιές που θα «γεφυρώνουν» την οπτική διαφορά με την διάδοχό της. Και η τελική εκδοχή, θα εμφανιστεί στις χειμερινές δοκιμές εξέλιξης – όπως και πέρυσι δηλαδή.

Αυτές είναι προγραμματισμένες για τις 23 με 25 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθούν στην πίστα του Σακχίρ, στο Μπαχρέιν. Εκεί που στις 3 με 5 Μαρτίου έχουμε την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023.

Πίσω από το τιμόνι των RB19 θα είναι και φέτος ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν κι ο Σέρχιο Πέρεζ. Τα μονοθέσια της Red Bull Racing θα παίρνουν ξανά ώθηση από υβριδικές μηχανές της Honda, μόνο που φέτος θα έχουν επίσημα την ονομασία Honda RBPT (Red Bull PowerTrains).

Τέλος, η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, όπως ακριβώς και της Scuderia AlphaTauri οκτώ ημέρες μετά. Πράγμα που πιστοποιεί την τεράστια άνοδο της δημοτικότητας της Formula 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Save the date 🔜 Our Season Launch is February 3rd and you could be a part of it 👇 January 13, 2023

Οι παρουσιάσεις του 2023

3/2 Red Bull Racing, RB19, Νέα Υόρκη (livery)

6/2 Williams (livery)

11/2 Scuderia AlphaTauri, AT04, Νέα Υόρκη (livery)

13/2 Aston Martin F1, AMR23

13/2 McLaren, MCL37

14/2 Scuderia Ferrari, 675

15/2 Mercedes-AMG, W14

16/2 Alpine F1, A523, Λονδίνο

Another 2023 launch date confirmed 🗓@redbullracing become the eighth team to reveal their plans! 🙌#F1 pic.twitter.com/ROaEIO2D93 — Formula 1 (@F1) January 13, 2023

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο την ανασκόπηση του Gazzetta της σεζόν του 2022 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, με τους Πάνο Σεϊτανίδη και Κώστα Παστρίμα.

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool