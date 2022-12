Η Scuderia AlphaTauri έγινε η τρίτη κατά σειρά ομάδα που γνωστοποίησε την ημερομηνία αποκαλυπτηρίων του μονοθεσίου του 2023.

Αντί να μας πει τα κάλαντα μέρες που είναι, η Scuderia AlphaTauri να είπε που και πότε θα αποκαλύψει το μονοθέσιο με το οποίο θα ριχτεί στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2023!

Η ιταλική ομάδα είναι η τρίτη από τις δέκα που «έκλεισε» ημερομηνία στο καλεντάρι μας, μετά τις Aston Martin F1 (13 Φεβρουαρίου) και Scuderia Ferrari (14 Φεβρουαρίου). Η AT04 (αυτό είναι το κωδικό της όνομα με το μοτίβο ονοματοδοσίας να συνεχίζει ως είχε) θα συστηθεί στον κόσμο το Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός πως η δεύτερη ομάδα της Red Bull δεν θα κάνει τα αποκαλυπτήρια στην έδρα της, τη Φάενζα, ούτε κάποια πίστα της Ιταλίας. Ούτε καν την έδρα της μαμάς εταιρείας, στην Αυστρία. Αντίθετα, το ραντεβού είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού.

Η επίσημη παρουσίαση της AT04 θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Πράγμα που πιστοποιεί για πολλοστή φορά το πόσο έχει αυξηθεί η δημοτικότητα της Formula 1 στις ΗΠΑ. Και καθώς η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί μέσο προβολής του fashion brand της Red Bull, της AlphaTauri, προφανώς έπαιξε και αυτό ρόλο.

mark your diaries ✏️ the AT04 will break cover in New York City 🗽🤙#AlphaTauri #AT04 #liverylaunch pic.twitter.com/TL3JIluS7u