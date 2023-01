Ράλλυ Ντακάρ 12η ΕΔ: Συνεχίζει το σερί ο Λεμπ, ακλόνητος ο Αλ-Ατίγια

Ο Σεμπαστιέν Λεμπ κερδίζει τη μία ΕΔ μετά την άλλη την ώρα που ο Νάσερ Αλ-Ατίγια πλησιάζει προς τη νίκη - «Σφαγή» στις μοτοσικλέτες.

Το σκηνικό των τελευταίων ημερών επαναλήφθηκε στο Ράλλυ Ντακάρ του 2023. Τα πληρώματα παραμένουν στην αχανή σαουδαραβική έρημο, στο περίφημο Empty Quarter, όπου διάνυσαν 275 χιλιόμετρα μιας δύσκολης Ειδικής Διαδρομής για να φτάσουν στον τερματισμό της Σάιμπα.

Ο Σεμπαστιέν Λεμπ συνεχίζει να κερδίζει τις Ειδικές Διαδρομές αλλά το προβάδισμα που έχει ο Νάσερ Αλ-Ατίγια παραμένει αδύνατο να καλυφθεί. Το ντέρμπι στις μοτοσικλέτες επίσης συνεχίζεται, με τις διαφορές να μετρούνται στα δευτερόλεπτα.

Αυτοκίνητα

Ο Σεμπαστιέν Λεμπ έχει βάλει το κεφάλι κάτω και σημείωσε για πέμτπη ημέρα στη σειρά τον καλύτερο χρόνο μέσα στην ΕΔ. Ο Γάλλος ήταν και πάλι άπιαστος και τερμάτισε λίγο πάνω από 3 λεπτά μπροστά από τον Ματίας Έκστρεμ της Audi που ήταν δεύτερος. Ο Λεμπ με αυτήν την επίδοση πέρασε στη 2η θέση της γενικής κατάταξης και πλέον απέχει «μόνο» 1 ώρα και 27 λεπτά από τον Νάσερ Αλ-Ατίγια.

Ο περσινός νικητής με το Toyota Hilux οδεύει σταθερά προς την 6η νίκη του σε Ράλλυ Ντακάρ, καθώς δεν έχει λόγο να ρισκάρει και απλώς διατηρεί τον έλεγχο αυτής της πολύ μεγάλης διαφοράς. Στη σημερινή ΕΔ σημείωσε τον 3ο χρόνο 3:31 πίσω από τον Λεμπ και πλέον βλέπει τη γραμμή του τερματισμού πολύ πιο κοντά από ότι βλέπει τους αντιπάλους στον καθρέφτη του.

🚗 A fifth consecutive stage victory for @SebastienLoeb and he moves up to 2nd overall, behind @AlAttiyahN.



See the full results and standings here 👉https://t.co/cx02oSZAcp#Dakar2023 pic.twitter.com/O3ODMA2Z8C — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2023

Μοτοσικλέτες

Κι αν στα αυτοκίνητα η κατάσταση έχει ξεκαθαρίσει, στις μοτοσικλέτες γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Τη σημερινή ΕΔ κέρδισε ο Χοσέ Ιγκνάθιο Κορνέχο Φλορίμο με Honda, ωστόσο η μάχη που δίνεται για τη νίκη είναι επική. Οι βασικοί διεκδικητές βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, με τον περσινό νικητή Τόμπι Πράις (ΚΤΜ) να είναι πρωτος.

Μόλις 28 δευτερόλεπτα πίσω του ακολουθεί ο Αμερικανός Σκάιλερ Χόους με Husqvarna (που ουσιαστικά είναι η ίδια μοτοσικλέτα με την ΚΤΜ) και άλλα 2 λεπτά πιο πίσω έρχεται ο Αργεντινός Κέβιν Μπεναβίδες, επίσης με ΚΤΜ. Τα περίπου 15 λεπτά που χωρίζουν τον Πάμπλο Κουιντανίγια της Honda από την κορυφή δεν είναι σε καμία περίπτωση απαγορευτικά. Οι αναβάτες από την πρώτη μέχρι την 8η θέση χωρίζονται από λιγότερο από 30 λεπτά. Χαμός.

🏍 A first stage win for @nachocornejo11 at this year's Dakar.



Meanwhile, it's @tobyprice87 who moves into the overall lead with two stages remaining.



See the full results and standings here 👉https://t.co/cx02oSZAcp#Dakar2023 pic.twitter.com/lzdglzfiyc — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2023

Τ3-Τ4-Quad

Στην κατηγορία T3, ο Όστιν Τζόουνς μπορεί να κοιτάξει προς το Dammam και τον τερματισμό με την ίδια γαλήνη όπως ο Αλ-Ατίγια, επειδή έχει επίσης προβάδισμα μεγαλύτερο από μία ώρα έναντι του ομόσταβλού του, Σεθ Κιντέρο. Η σημερινή ΕΔ πάντως πήγε στον Μίτσελ Γκάθρι.

Στην Τ4 η μάχη είναι σαφώς εντονότερη καθώς ο Ρόκας Μπακιούσκα στη γενική κατάταξη έχει προβάδισμα μόλις 7:43 από τον Ερίκ Γκοκσάλ, ενώ ένας άλλος Γκοκσάλ, Ο Μάρεκ, δεν είναι πολύ μακριά. Νικητης της ημέρας ήταν ο τρίτος Γκοκσάλ που τρέχει στον αγώνα, ο Μιχάλ.

Στα quad ο Αλεξάντερ Ζιρού με το Yamaha απολαμβάνει ένα υγιές προβάδισμα 44 λεπτών από τον δεύτερο Φρανσίσκο Μορένο Φλόρες (Dragon). Ο Φλόρες κάνει ό,τι μπορεί και στη σημερινή ΕΔ ήταν 3ος, πίσω από τον νικητή Μαρδέλο Μεδέιρος και τον Τζιοβάνι Ενρίκο, ωστόσο ο Ζιρού σημείωσε τον 7ο χρόνο και παραμένει άνετος στην πρωτοπορία.

Check out the Stage 1⃣2⃣ podium results and the updated overall standings in the Trucks🚚, T3🛠, T4🔧 and Quads⚙️ categories.



See the full results here: https://t.co/cx02oSZAcp#Dakar2023 pic.twitter.com/C9mCSlrefV — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2023

Φορτηγά

Ο Γιάνους βαν Κάστερεν με το Iveco του πήρε μια εμφατική νίκη στη 12η ΕΔ και αύξησε ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τον Μάρτιν βαν ντεν Μπρινκ. Στον Ολλανδικό «εμφύλιο» η σημερινή επικράτηση του Βαν Κάστερεν μπορεί να αποδειχτεί αποφασιστική και να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τελική νίκη.

Η επόμενη μέρα

Το Ράλλυ Ντακάρ του 2023 πλησιάζει προς το τέλος του, με μόνο δύο Ειδικές Διαδρομές να έχουν απομείνει. Η ΕΔ του Σαββάτου είναι η προτελευταία του αγώνα, με τους αγωνιζόμενους να αφήνουν πίσω τους το Empty Quarter και να ξεκινούν από τη Σάιμπα με προορισμό την Αλ-Χοφούφ, συνεχίζοντας όμως να διασχίζουν τους αμμόλοφους της αραβικής ερήμου. Τους περιμένουν «μόνο» 154 χρονομετρημένα χιλιόμετρα αλλά και 521 δύσκολα χιλιόμετρα απλής διαδρομής. Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για πολλούς είτε να εδραιώσουν τη θέση τους είτε να διεκδικήσουν μια καλύτερη.

🏍 Carving fresh tracks in the Empty Quarter. 😍#Dakar2023 pic.twitter.com/oxhPQDJnko — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2023

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Κώστα Παστρίμα να συνομιλεί με τον Βασίλη Ορφανό, ο οποίος εξηγεί τις προκλήσεις του δυσκολότερου αγώνα στον πλανήτη!

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool