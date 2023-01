Με τη Williams να καπαρώνει ημερομηνία στο καλεντάρι μας, μένουν τέσσερις ομάδες της F1 που έχουν ακόμα κλειστά τα χαρτιά τους.

Οι μέρες περνούν, η πρεμιέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 έρχεται ολοένα και πιο κοντά και η μία μετά την άλλη, οι ομάδες που συμμετέχουν στο θεσμό ανακοινώνουν τα πλάνα τους σχετικά με τις αποκαλύψεις των νέων τους μονοθεσίων.

Δέκα νέα όπλα, η δεύτερη ερμηνεία των νέων κανονισμών για κάθε ομάδα, με όλες να έχουν μάθει από τα περυσινά λάθη (ή τουλάχιστον έτσι να ελπίζουν) και να ετοιμάζουν τα δημιουργήματα που θα στοχεύσουν στην κορυφή.

Ενώ πλησιάζουμε στα μισά του Ιανουαρίου, οι έξι από τις δέκα ομάδες που συμμετέχουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχουν αποκαλύψει μέρος των πλάνων τους. Άλλες πλήρεις παρουσιάσεις, άλλες ακόμα κρατούν κρυφό το πως θα βαφτίσουν τα νέα τους μονοθέσια, άλλες μας έκλεισαν ραντεβού αλλά μόνο για να μας δείξουν χρώματα και χορηγούς, απ’ όλα έχει ο μπαξές.





Ενώ λοιπόν ακόμα οι Red Bull Racing, Mercedes-AMG Petronas, Alfa Romeo F1 και Haas F1 μας κρατούν σε αγωνία, πάμε να δούμε τι ξέρουμε για τις υπόλοιπες ομάδες.

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων

6/2 Williams, FW45;, 16.00 ώρα Ελλάδας (Παρουσίαση χρωμάτων)

11/2 Scuderia AlphaTauri, AT04, Νέα Υόρκη

13/2 Aston Martin F1, AMR23, Σίλβερστον, 21.00 ώρα Ελλάδας

13/2 McLaren, MCL37

14/2 Scuderia Ferrari, 675 (;)

16/2 Alpine F1, A523, Λονδίνο

Οι χειμερινές δοκιμές εξέλιξης θα διεξαχθούν στην πίστα του Σακχίρ, στο Μπαχρέιν, στις23-25 Φεβρουαρίου. Το «Στολίδι του Κόλπου» θα φιλοξενήσει και την πρεμιέρα της νέας σεζόν, στις 3-5 Μαρτίου.

mark your diaries ✏️ the AT04 will break cover in New York City 🗽🤙#AlphaTauri #AT04 #liverylaunch pic.twitter.com/TL3JIluS7u — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 23, 2022

SAVE THE DATE: are you ready to fall in love? 😍 ❤ pic.twitter.com/kqO11NUEGO — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 22, 2022

It's nearly time to meet the A523...

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 4, 2023

It's coming together. ​#AMR23, revealed 13.02.23. pic.twitter.com/b9TG93Kiwa — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) December 16, 2022

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο την ανασκόπηση του Gazzetta της σεζόν του 2022 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, με τους Πάνο Σεϊτανίδη και Κώστα Παστρίμα.

