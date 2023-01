O Αλσατός κέρδισε άλλη μία ειδική διαδρομή, την ώρα που ο Νάσερ Αλ-Ατίγια εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι στη γενική κατάταξη.

Η δέκατη ειδική διαδρομή του 45ου Ράλλυ Ντακάρ μπορεί να ήταν η μικρότερη σε αγωνιστικά χιλιόμετρα, μόλις 114, όμως οι αγωνιζόμενοι κάλυψαν συνολικά 623 και πήραν μία πρώτη γεύση από το περίφημο Empty Quarter.

Ενόψει των δύο μαραθώνιων ειδικών διαδρομών στην απεραντοσύνη της ερήμου, ο Σεμπαστιέν Λεμπ έκανε χατ τρικ φτάνοντας συνoλικά τις τέσσερις νίκες σε δέκα ειδικές, στις μοτοσικλέτες γίνεται... κόλαση ενώ στα φορτηγά, το φαβορί τέθηκε εκτός μάχης μετά από δυστύχημα. Ας τα δούμε αναλυτικά.

Αυτοκίνητα

Ο Σεμπαστιέν Λεμπ (Bahrain Raid Xtreme) ήταν ταχύτερος για ξανά, αυτή τη φορά οργώνοντας τους αμμόλοφους σε μία ημέρα που ξεκίνησε στη Χαράντ και ολοκληρώθηκε στη Σεϊμπά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Αλσατός ήταν 3 λεπτά ταχύτερος από τον Ματίας Έκστρομ με το μοναδικό Audi RS Q e-tron E2 που έχει μείνει στη μάχη και 5 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα από τον Λούκας Μοράες της Overdrive Racing. Έτσι, ροκάνισε τη διαφορά από τον Βραζιλιάνο στα 15 λεπτά κι ακόμα ελπίζει για τη δεύτερη θέση στη γενική.

A third consecutive stage win for @SebastienLoeb and another solid performance from @AlAttiyahN to maintain his overall lead 🚗



See the full results and standings here 👉https://t.co/cx02oSZAcp#Dakar2023 pic.twitter.com/hD6lVXKCHm — DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2023

Όσο για την κορυφή, είναι ρεζερβέ για τον Νάσερ Αλ-Ατίγια παραμένει πολύ μακριά. Ο Καταριανός που αγωνίζεται με το Toyota Hilux της Gazoo Racing, αποφεύγει τα ρίσκα, ήταν τέταρτος σήμερα και διατηρεί συνολικό προβάδισμα 81 λεπτών.

Μοτοσικλέτες

Δεύτερη νίκη για τον Ρος Μπραντς της Hero Motorsports στους δύο τροχούς, συνολικά επτά οδηγοί έχουν μοιραστεί τις πρωτιές στις εννέα ειδικές που έχουν γίνει! Τον ακολούθησαν στα 21 δευτερόλεπτα ο Γάλλος Αντριέν φαν Μπεβερέν της Monster Energy Honda κι στα 30 ο Μάικλ Ντόχερτι της HT Rally Raid Husqvarna.

A close win for @rossbranch_111 over Adrien van Beveren on Stage 🔟 as @kmbenavides moves to the top of the GC 🏍️



See the full results and standings here 👉https://t.co/cx02oSZAcp#Dakar2023 pic.twitter.com/S9GEzdY9cj January 11, 2023

Τέταρτος με απόσταση 1 λεπτού από τον πρώτο ήταν ο Κέβιν Μπεναβίντες με Red Bull KTM, πλασάρισμα που του επέτρεψε να περάσει στην κορυφή της γενικής κατάταξης! Κι αυτό διότι ο Σκάιλερ Χόουζ της Husqvarna και ο Τόμπι Πράις της Red Bull KTM έχασαν αμφότεροι έδαφος, σημειώνοντας μόλις τον 15ο και τον 16ο χρόνο αντίστοιχα!

Έτσι ο Αμερικανός είναι 89 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μπεναβίντες και ο Αυστραλός 130, την ώρα που ο Μπεβερέν ακολουθεί στο δεκάλεπτο!

T3-T4-Quad

Δεύτερη κερδισμένη ειδική για τον Σεθ Κιντέρο της Red Bull Off-Road Junior Team στα Lightweight Prototypes (T3), με τον Ιγκνάσιο Κασάλε να τον ακολουθεί για λογαριασμό της X-Raid Yamaha.

🏁 Stage 10 - T3 🛠



Provisional top 3:

🥇 Seth Quintero

🥈 Ignacio Casale

🥉 Hélder Rodrigues@SethQuintero103 claims his second stage win in the 45th Dakar by 37" over Casale.



See the full results and standings here 👉https://t.co/cx02oSZAcp#Dakar2023 pic.twitter.com/YHegXa4L6r January 11, 2023

Όμως στη γενική εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι ο Βέλγος Γκιγιόμ ντε Μεβιού της GRally Team. Σχεδόν οκτώ λεπτά πίσω του είναι ο Όστιν Τζόουνς της Red Bull Off-Road Junior Team ενώ ο τρίτος Κιντέρο είναι μία ώρα μακριά.

Στα T4 ταχύτερος ήταν o Ισπανός Ζεράρ Φαρές Γιουέλ της South Racing Can-Am, όμως είναι ο τέταρτος σήμερα Ρόκας Μπατσιούσκα της Red Bull Can-Am που κρατάει τα ηνία στη γενική. Ωστόσο ο Λιθουανός έχει ανταγωνισμό με άλλα τέσσερα πληρώματα εντός 11 λεπτών.

Όσο για τις «γουρούνες», είχαμε το γνώριμο μοτίβο. Διαφορετικός νικητής, αυτή τη φορά ο Βραζιλιάνος Μαρσέλο Μεδέιρος της Taguatur Racing Team, ίδιο αφεντικό. O Αλεξάντρ Ζιρού της Yamaha Racing – SMX ήταν πέμτος, όμως ο Γάλλος παραμένει το ακλόνητο φαβορί, αφού είναι σχεδόν 80 λεπτά μπροστά!

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων-βαρών έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή και ο λόγος ήταν δραματικός. Χθες ο Αλές Λοπρές της Instaforex Loprais Praga ενεπλάκη σε δυστύχημα που οδήγησε στο θάνατο Ιταλού θεατή, πράγμα για το οποίο ενημερώθηκε στο φινάλε της ημέρας.

Ales Loprais is not able to continue #Dakar2023 following yesterday's fatal accident involving an Italian spectator. Loprais, who was leader of the general truck classification at the time, was only informed of the tragic news on his arrival at the bivouac last night. pic.twitter.com/oIu2TuC9ee January 11, 2023

Συγκλονισμένος, αποσύρθηκε και ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, πήγε στις τοπικές αρχές για κατάθεση για το συμβάν. Αυτό άνοιξε το δρόμο για τους μεγάλους του αντιπάλους.

Παρότι τους πήρε τη νίκη στην ειδική ο Νεοζηλανδός Πασκάλ ντε Μπάαρ (Riwald Dakar Team), είναι τα δύο πληρώματα της Team De Rooy Iveco με τους Ολλανδούς Γιάνους Φαν Κάστερεν και Μάρτιν Φαν ντεν Μπρινκ που κάνουν το 1-2.

Η επόμενη ημέρα

H ενδέκατη ειδική διαδρομή απλώνεται βαθιά στο Empty Quarter. Τα πληρώματα καλούνται να καλύψουν συνολικά 426 χιλιόμετρα, με 275 εξ αυτών να είναι χρονομετρημένα, στην πρώτη μαραθώνια ειδική του φετινού Ράλλυ Ντακάρ..

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Κώστα Παστρίμα να συνομιλεί με τον Βασίλη Ορφανό, ο οποίος εξηγεί τις προκλήσεις του δυσκολότερου αγώνα στον πλανήτη!

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool