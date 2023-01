Η ιστορική ομάδα της F1 ανακοίνωσε την ημερομηνία αποκαλυπτηρίων του νέου της livery και θα είναι η πρώτη κατά χρονική σειρά.

Η Williams έγινε η έκτη κατά σειρά ομάδα που γνωστοποίησε την ημερομηνία αποκαλυπτηρίων ενόψει της φετινής σεζόν της Formula 1. Ενώ πλέον έχουμε λιγότερο από δύο μήνες για την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023, έχουμε σημειώσει στο καλεντάρι μας έξι από τις δέκα πρεμιέρες ενόψει της νέας σεζόν.

Όμως η βρετανική ομάδα ξεκινά τη χρονιά βιαστικά, αρπάζοντας την… pole position στις παρουσιάσεις αφού θα μας συστήσει το νέο της livery στις 6 Φεβρουαρίου – αρκετά νωρίτερα από τις Aston Martin, Scuderia Ferrari, Scuderia AlphaTauri, Alpine και McLaren που έχουν ήδη κρατήσει ημερομηνίες στο καλεντάρι μας.

Season launch incoming...⏳



Make sure you #JoinTheJourney by signing up at https://t.co/Bw7DI3N5zs 🙌#WeAreWilliams pic.twitter.com/iSM7NIi3Vk