H αντίστροφη μέτρηση για το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει αρχίσει και οι μισές ομάδες της F1 έχουν γνωστοποιήσει τις ημερομηνίες αποκαλυπτηρίων.

Έχουμε πλέον λιγότερους από δύο μήνες για την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2023 και ήδη το μισό grid έχει ανακοινώσει ημερομηνία παρουσίασης νέου μονοθεσίου.

Συγκεκριμένα, οι πέντε από τις δέκα ομάδες που θα διεκδικήσουν την κορυφή του κόσμου, αποκάλυψαν πότε θα μας δείξουν τα νέα τους δημιουργήματα, κάποιες εξ αυτών μας έχουν πει και το που ενώ επίσης είναι ελλιπής η λίστα σε ό,τι αφορά στα ονόματα των αγωνιστικών μονοθεσίων.





Μέχρι τώρα λοιπόν, ξέρουμε τα πλάνα των Aston Martin F1, Scuderia Ferrari, Scuderia AlphaTauri, Alpine F1 και McLaren. Αυτές οι πέντε ομάδες μας έχουν γνωστοποιήσει τα εξής:

11/2 Scuderia AlphaTauri, AT04, Νέα Υόρκη

13/2 Aston Martin F1, AMR23, Σίλβερστον, 21.00 ώρα Ελλάδας

13/2 McLaren, MCL37

14/2 Scuderia Ferrari, 675 (;)

16/2 Alpine F1, A523, Λονδίνο



Αναμένουμε τις ημερομηνίες αποκαλυπτηρίων και των υπόλοιπων ομάδων, δηλαδή των Red Bull Racing, Mercedes-AMG Petronas, Alfa Romeo F1, Haas F1 και Williams Racing.

Οι χειμερινές δοκιμές εξέλιξης απλώνονται σε μόλις τρεις ημέρες. Διεξάγονται στις 23-25 Φεβρουαρίου στο Μπαχρέιν. Εκεί, στην πίστα του Σακχίρ, έχουμε και την πρεμιέρα της νέας σεζόν, στις 3-5 Μαρτίου.

mark your diaries ✏️ the AT04 will break cover in New York City 🗽🤙#AlphaTauri #AT04 #liverylaunch pic.twitter.com/TL3JIluS7u — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 23, 2022

SAVE THE DATE: are you ready to fall in love? 😍 ❤ pic.twitter.com/kqO11NUEGO — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 22, 2022

It's nearly time to meet the A523...

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 4, 2023