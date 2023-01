Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, παραμένει σκεπτικός σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει στην F1 η Andretti Cadillac.

H Andretti Global έκανε ακόμη ένα βήμα στην προσπάθειά της να εισέλθει στη Formula 1. Η αμερικανική φίρμα επιθυμεί να πάρει τη χρυσή 11η θέση στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ και για το λόγο αυτό θα συνεργαστεί με την Cadillac για να κάνει το όνειρο του Μάικλ Αντρέτι πραγματικότητα.

Τον τελευταίο χρόνο η προσπάθεια της Andretti έχει βρει πολλά εμπόδια, μιας και οι ομάδες της Formula 1 δεν θέλουν να μειωθεί το χρηματικό έπαθλο από την είσοδο μιας νέας. Παρά την ρήτρα ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων που προβλέπει η Συμφωνία Ομονοίας, υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες σχετικά με την προσπάθεια της Andretti.

O επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ρωτήθηκε εάν η συμφωνία με την Cadillac αλλάζει τα δεδομένα σχετικά με την είσοδο της Andretti στη Formula 1. O Αυστριακός όμως παραμένει σκεπτικός σχετικά με το ενδεχόμενο αυτό.

«Πιστεύω πως το όνομα Andretti είναι σπουδαίο και η φίρμα φανταστική, το έχουν αποδείξει σε πολλές άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων. Αυτό που έχω αναρωτηθεί στο παρελθόν είναι το τι μπορεί να προσφέρει στο σόου; Εάν προσπαθεί κάποιος να εισέλθει στο σπορ με μια μεγάλη εταιρεία και αυτοκινητοβιομηχανία που θα επενδύσει τα ίδια χρήματα στην προώθηση και διαφήμιση των αγώνων όπως κάνουμε εμείς, τότε θα είναι μια φανταστική προσθήκη για όλους», είπε ο 50χρονος.

Επιπλέον ο Βολφ εξέφρασε την αμφιβολία του για το αν είναι εφικτό για μια ιδιωτική ομάδα να καταφέρει να γίνει επιτυχημένη στη Formula 1: «Το σπορ είναι πολύ δύσκολο για μια ιδιωτική ομάδα, είναι εμφανές με τις λίγες ιδιωτικές ομάδες που έχουμε στην F1. Εάν θέλεις να σταθείς στα πόδια σου και να πετύχεις στο σπορ, οι πιθανότητες είναι εναντίον σου. Όλοι πλέον στην F1, συμπεριλαμβανομένου της Sauber, έχουν για συνεργάτη μια αυτοκινητοβιομηχανία. Οι μόνοι που δεν έχουν ακόμη είναι οι Williams και Haas. Πιστεύω αρκετά όμως στις δομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σπορ, ειδικά στης Williams».

Παρά τις αμφιβολίες του, ο 50χρονος θα ήθελε μια αμερικανική ομάδα στη Formula 1: «Εάν προστεθεί μια αμερικανική ομάδα, τότε θα ήμουν υπέρ της προσπάθειας, αλλά τι μπορούν να προσφέρουν; Τι μπορεί να προσθέσει στο σόου; Διότι η ομάδα αυτή πρέπει να είναι στις μπροστά θέσεις με έναν αμερικανό οδηγό και αυτό είναι θα είναι καλό για όλους μας».

