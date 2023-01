Η αμερικανική ομάδα προχώρησε σε στρατηγική συμμαχία με τη General Motors και προσπαθεί να μπει στην F1.

H οικογένεια Αντρέτι προσπαθεί εδώ και μήνες να μπει στον μαγικό κόσμο της Formula 1, με την αγωνιστική ομάδα Andretti Global. Όμως παρά τις διαβεβαιώσεις πως είχε την απαιτούμενη οικονομική υποστήριξη, δεν είχε καταφέρει έως τώρα να ανοίξει την πόρτα της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οι δέκα ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο σπορ δεν θέλουν να μοιραστούν την πίττα των εσόδων με έναν ενδέκατο παίκτη κι αυτό αποτελούσε τροχοπέδη, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού αλλά και την F1 να τα… «μασάνε» κατ’ εξακολούθηση. Όμως τα τελευταία 24ωρα οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.

I have asked my @FIA team to look at launching an Expressions of Interest process for prospective new teams for the FIA @F1 World Championship — Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) January 2, 2023

Αρχικά ήρθε η ανακοίνωση από πλευράς του προέδρου της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, όπου επιβεβαίωνε πως επιτέλους άνοιγε διστακτικά η πόρτα εισόδου μίας νέας ομάδας στο σπορ, καθώς ζήτησε να ανοίξει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για νέες ομάδες που θα θέλουν να εμπλακούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1.

Και πριν καλά-καλά καθίσει η σκόνη από αυτή την εξέλιξη, η Andretti Autosport έριξε τη βόμβα! Ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την General Motors, ώστε να μπει στην F1 χρησιμοποιώντας το όνομα της Cadillac!

Η σχετική ανακοίνωση έλεγε:

«Δύο θρύλοι. Ένας στόχος.

H Andretti Autosport στηρίζει με ενθουσιασμό την είδηση πως η Andretti Global και η General Motors μέσω της Cadillac, δύο ισχυρές αμερικανικές εταιρείες, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κυνηγήσουν τη δυνατότητα συμμετοχές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1».

Two icons. One pursuit. 💪



Andretti Autosport is thrilled to support the news of Andretti Global and General Motors with @Cadillac, two American powerhouses coming together to pursue the opportunity to compete in the @FIA @F1 World Championship.#CadillacVSeries #AllAndretti — Andretti Autosport / #AllAndretti (@FollowAndretti) January 5, 2023

H αμιγώς αμερικάνικη ομάδα θα έχει ως βάση την υπό κατασκευή έδρα της Andretti Global, στην περιοχή Φίσερς, στην Ιντιάνα. Εγκαταστάσεις που αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία το 2025. Παράλληλα, θα υπάρχει παράρτημα και επί ευρωπαϊκού εδάφους, αν κι ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί το που.

Πάντως είναι σαφές πως η GM δεν έχει τα χρονικά περιθώρια να μπει το 2026 στο παιχνίδι ως κατασκευαστής κινητήρων. Θα παρέχει τεχνολογική υποστήριξη αλλά οι μονάδες ισχύος, θα πρέπει να έρθουν από άλλη εταιρεία.



Όλα αυτά ενώ η Cadillac μπήκε δυναμικά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αντοχής (WEC).

Proud to announce our Andretti Global partnership with GM @Cadillac as we pursue the opportunity to compete in the @FIA @F1 World Championship. #CadillacVSeries #AllAndretti pic.twitter.com/c1juJtra11 — Michael Andretti (@michaelandretti) January 5, 2023

