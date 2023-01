Παρά το καλωσόρισμα από την FIA, οι ομάδες της F1 δεν πείθονται για την προσπάθεια της Andretti-Cadillac να εισέλθει ως η 11η ομάδα στο σπορ.

Τα τελευταία χρόνια η Formula 1 απολαμβάνει μία μεγάλη αύξηση στη δημοτικότητά της και αυτό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων που θέλουν ένα «κομμάτι της πίτας». Ο Μάικλ Αντρέτι, ηγείται της προσπάθειας της Andretti Global που τους τελευταίους 10 μήνες προσπαθεί να εξασφαλίσει μια θέση στο σπορ.

Η FIA μέσω του προέδρου της, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει τις διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες ομάδες στη Formula 1. Ακολούθησε η ανακοίνωση της Andretti πως θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Cadillac για να κερδίσει μία θέση στο grid του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ.

Όμως η είσοδος μιας νέας ομάδας δεν είναι εύκολη. Η παρούσα Συμφωνία Ομονοίας προβλέπει την καταβολή ρήτρας ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για όποιον θελήσει να εισέλθει στη Formula 1. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, η πλειονότητα των ομάδων δεν ήταν υπέρ της αύξησης του αριθμού των ομάδων.

Παρά την ανακοίνωση τεραστίων διαστάσεων από την Andretti, ο σκεπτικισμός από τις υπάρχουσες ομάδες δεν έχει αλλάξει. Σύμφωνα με το Reuters, ένα «υψηλόβαθμο στέλεχος ομάδας» παραδέχθηκε πως η πλειονότητα των ομάδων δεν επιθυμεί νέες συμμετοχές, διότι αυτό θα μειώσει τα ετήσια έσοδά τους.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η ρήτρα των 200 εκατομμυρίων δεν συνάδει πλέον με τα σημερινά δεδομένα. Αυτό σημαίνει πως πιθανότατα θα ζητηθεί από την Andretti-Cadillac, εφόσον δώσει τα διαπιστευτήριά της, να καταβάλλει ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προϋποθέτει η Συμφωνία Ομονοίας.

Η Andretti Cadillac δεν είναι η μόνη ομάδα που επιθυμεί να εισέλθει στο σπορ. Η Panthera Team Asia κυνηγά μια θέση στο grid για το 2026 και περιμένει τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της FIA μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου.

Proud to announce our Andretti Global partnership with GM @Cadillac as we pursue the opportunity to compete in the @FIA @F1 World Championship. #CadillacVSeries #AllAndretti pic.twitter.com/c1juJtra11