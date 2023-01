Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ ξεκίνησε τις διαδικασίες που μπορεί να φέρουν ενδέκατη ομάδα στην F1.

Εδώ και μήνες η Andretti Global χτυπάει πεισματικά την πόρτα της Formula 1, όμως η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού την κρατούσε ερμητικά κλειστή. Τόσο αυτή όσο και η Liberty Media, έδειχναν να κάνουν το χατίρι των δέκα ομάδων που είναι ήδη στο σπορ και αγνοούσαν τον Μάικλ Αντρέτι και τον θρυλικό πατέρα του και πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή της F1, Μάριο.

Όμως αυτό δεν μπορούσε να συνεχίζεται για πάντα κι ενώ οι Αμερικανοί δήλωναν αισιόδοξοι λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, φαίνεται πως η αισιοδοξία τους είχε βάση.

I have asked my @FIA team to look at launching an Expressions of Interest process for prospective new teams for the FIA @F1 World Championship