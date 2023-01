O Lewis Hamilton πιστεύει πως η Mercedes θα βρεθεί στη μάχη του τίτλου της F1 το 2023, ωστόσο αυτό που εύχεται είναι να δει μάχη ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές ομάδες.

Το 2023 είναι εδώ και οι ομάδες της Formula 1 προετοιμάζονται για μία ακόμη μαραθώνια σεζόν, τη μεγαλύτερη στην ιστορία. Στα εργοστάσια τα μονοθέσια παίρνουν την τελική τους μορφή, με τους μηχανικούς, τους σχεδιαστές και τους αεροδυναμιστές να εργάζονται σκληρά για να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Ευχή όλων τη νέα χρονιά είναι να δούμε περισσότερες μάχες εντός πίστας και κόντρα για το πρωτάθλημα που θα μας κρατήσει σε αγωνία μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Το 2022 ο Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε με την RB18, κερδίζοντας 15 από τους 22 αγώνες της σεζόν.

Ο οδηγός της Mercedes-AMG, Λιούις Χάμιλτον θέλει να αλλάξουν τα δεδομένα. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πιστεύει πως θα είναι στη μάχη του φετινού τίτλου και θα έχει απέναντί του τις Red Bull Racing και Scuderia Ferrari. Όμως η πραγματική του επιθυμία είναι να μπουν στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και άλλες δύο ομάδες: οι McLaren και Alpine.

«Θέλω να σκέφτομαι πως εμείς θα είμαστε αυτοί που θα παλέψουμε για το πρωτάθλημα και θα είμαστε σε θέση να κερδίσουμε τη Red Bull. To πιστεύω ακράδαντα αυτό. Ελπίζω όμως τα επόμενα χρόνια η Ferrari να είναι επίσης ανταγωνιστική. Είχαν μια δύσκολη σεζόν, αλλά έδειξαν ορισμένα πολύ δυνατά σημάδια όπως είδαμε όλοι, κάτι το οποίο είναι πολύ καλό. Είναι ωραίο να βλέπεις τη Ferrari να αποδίδει θετικά. Ευελπιστώ το 2023 να έχουμε περισσότερες από δύο ομάδες που θα παλέψουν για το πρωτάθλημα. Ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον τρεις διεκδικητές. Δηλαδή, γιατί να μην είναι στη μάχη η McLaren; Ακόμα και η Alpine θα ήταν ωραίο να τη δούμε να είναι στη μάχη», ανέφερε ο 38χρονος Βρετανός.

Το 2022 ήταν η πρώτη χρονιά που στην καριέρα του Χάμιλτον στη Formula 1, που δεν κέρδισε αγώνα ή κατέκτησε pole position.

