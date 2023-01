Λιούις Χάμιλτον: Πολυπρωταθλητής ετών 38 (vid)

Ο σύγχρονος θρύλος της F1 ετοιμάζεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο ώστε να τρέχει ώσπου να μπει στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του.

Η εβδόμη Ιανουαρίου είναι μία ξεχωριστή ημέρα για εκατομμύρια φίλους της Formula 1 και υποστηρικτές του Λιούις Χάμιλτον, αφού είναι η ημερομηνία γενεθλίων του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο Βρετανός κλείνει τα 38, έχοντας ήδη πίσω του μία σπουδαία καριέρα που στα αρχικά της στάδια περιλάμβανε τους τίτλους στη Βρετανική Formula Renault, την Ευρωπαϊκή Formula 3 και το GP2 Series, προτού «εισβάλει» στη Formula 1 αλλάζοντας με το «καλημέρα» τις ισορροπίες.





Διεκδικητής τίτλου στο ντεμπούτο του, παγκόσμιος πρωταθλητής την επόμενη σεζόν, επτά φορές παγκόσμιος πλέον, έχοντας ηγηθεί της Mercedes-AMG στην εποχή της υβριδικής κυριαρχίας της.

7x F1 Champion. Knight of the Realm. Icon. Happy Birthday @LewisHamilton 🐐💜 pic.twitter.com/6C6wvIvmAY

Και μαζί της έχει συντρίψει τα περισσότερα ρεκόρ, τρελαίνοντας τις στατιστικές. Επτά τίτλοι, 103 νίκες, 103 pole positions, 4.405,5 κερδισμένοι βαθμοί, 191 βάθρα και 61 ταχύτεροι γύροι είναι μερικά από τα επιτεύγματα του στα 310 Grand Prix στα οποία έχει εκκινήσει.

Μάλιστα, εκτός από τη γερμανική ομάδα αλλά και τη Formula 1, του ευχήθηκε και η πρώην ομάδα του, η McLaren.

Wishing former McLaren driver @LewisHamilton a very happy birthday! 🥳 pic.twitter.com/zZjvgXVuEK

Στα 38 λοιπόν και με πρόθεση να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Mercedes, που αν είναι έστω διετές, θα τον βρει στη Formula 1 και στο ξεκίνημα της πέμπτης δεκαετίας της ζωής του!

Many happy returns, Lewis 🎉



We hope you celebrate in style! #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/Xxh7GwgvH2