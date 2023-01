Η ιστορική ομάδα της F1 έκανε μία σειρά από δημοσιεύσεις δοκιμάζοντας την παρατηρητικότητα των ακόλουθών της.

Η Mclaren έγινε η πέμπτη κατά σειρά ομάδα που γνωστοποίησε την ημερομηνία αποκαλυπτηρίων του μονοθεσίου της για τη φετινή σεζόν της Formula 1. Ενώ πλέον έχουμε λιγότερο από δύο μήνες για την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023, έχουμε σημειώσει στο καλεντάρι μας τις μισές πρεμιέρες ενόψει της νέας σεζόν.

Όμως σε αντίθεση με τις Aston Martin, Scuderia Ferrari, Scuderia AlphaTauri και Alpine, η βρετανική ομάδα δεν έκανε απλά την ανακοίνωση αλλά θέλησε πρώτα να δοκιμάσει την παρατηρητικότητα των υποστηρικτών της.

The hard work doesn’t stop. 💪 Our 2023 contender is in build mode. pic.twitter.com/FoNqonNzhf — McLaren (@McLarenF1) January 6, 2023

Η πρώτη δημοσίευση αφορούσε τρεις φωτογραφίες μελών της στο Ουόκινγκ που βρίσκονταν εν ώρα εργασίας. Τις συνόδευε με την ατάκα: «Η σκληρή δουλειά δεν σταματά. Το μονοθέσιό μας για το 2023 είναι υπό κατασκευή».

Μόνο που σε μία από τις τρεις φωτογραφίες, ο υπολογιστής ενός εργαζόμενου είχε ένα post-it που αποκάλυπτε το μυστικό: «Deadline παρουσίασης, 13.02».

Στις 13 Φεβρουαρίου λοιπόν θα αποκαλυφθεί η νέα McLaren που αναμένεται να βαφτιστεί "MCL37" συνεχίζοντας το μοτίβο ονοματοδοσίας των προηγούμενων ετών. Θα παίρνει πάλι ώθηση από την υβριδική μηχανή της Mercedes.

Did you spot it? 😉 Launch is coming.



See you on 13 February, team! pic.twitter.com/Y4xqvIiSDP — McLaren (@McLarenF1) January 6, 2023

Όμως σε πρόσωπα, έχουμε αλλαγές. Αρχικά στους οδηγούς, ο Λάντο Νόρις θα έχει πλέον δίπλα του τον πρωταθλητή του 2021 στη Formula 1, Όσκαρ Πιάστρι, που αντικατέστησε τον Ντάνιελ Ρικιάρντο.

Παράλληλα, έχουμε νέο επικεφαλής, αφού η θέση που άφησε κενή ο Αντρέας Σάιντλ, καλύφθηκε εκ των έσω, με τον Αντρέα Στέλα να παίρνει προαγωγή.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των παρουσιάσεων που έχουν γνωστοποιηθεί:

11/2 Scuderia AlphaTauri, AT04, Νέα Υόρκη

13/2 Aston Martin F1, AMR23

13/2 McLaren, MCL37

14/2 Scuderia Ferrari, 675

16/2 Alpine F1, A523, Λονδίνο