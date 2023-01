Σχεδόν οι μισές ομάδες της F1 έχουν γνωστοποιήσει τις ημερομηνίες αποκαλυπτηρίων των νέων τους δημιουργημάτων.

Απομένουν ακριβώς δύο μήνες για την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2023 αλλά τα μονοθέσια που θα «μονομαχήσουν» στις πίστες του κόσμου, θα τα δούμε αρκετά νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, ενώ η πρεμιέρα της σεζόν είναι στις 3-5 Μαρτίου στο Μπαχρέιν, η πίστα του «Στολιδιού του Κόλπου» θα φιλοξενήσει νωρίτερα και το μοναδικό τεστ εξέλιξης. Όλες οι ομάδες λοιπόν αναμένεται να είναι παρούσες στο Σακχίρ στις 23-25 Φεβρουαρίου, για τις 3 ημέρες προετοιμασίας ενόψει του μαραθωνίου του 2023 που προς το παρόν περιλαμβάνει 23 στάσεις.

It's coming together. ​#AMR23, revealed 13.02.23. pic.twitter.com/b9TG93Kiwa — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) December 16, 2022

Μέχρι τότε λοιπόν θα έχουμε δει και τα δέκα «όπλα» των ομάδων που συμμετέχουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το πότε ακριβώς, δεν είναι ακόμα γνωστό για το 60% από αυτά. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα μόνο οι 4 από τις 10 ομάδες του grid έχουν γνωστοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με τις παρουσιάσεις τους.

It's nearly time to meet the A523...

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 4, 2023

Αυτές είναι οι Aston Martin F1, Scuderia Ferrari, Scuderia AlphaTauri και Alpine F1, με τα αποκαλυπτήρια να είναι τόσο επί ευρωπαϊκού όσο κι επί αμερικανικού εδάφους.





Αναλυτικά οι ημερομηνίες των παρουσιάσεων που έχουν γνωστοποιηθεί:

11/2 Scuderia AlphaTauri, AT04, Νέα Υόρκη

13/2 Aston Martin F1, AMR23, Σίλβερστον, 21.00 ώρα Ελλάδας

14/2 Scuderia Ferrari, 675

16/2 Alpine F1, A523, Λονδίνο

mark your diaries ✏️ the AT04 will break cover in New York City 🗽🤙#AlphaTauri #AT04 #liverylaunch pic.twitter.com/TL3JIluS7u — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 23, 2022