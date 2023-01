Ένα λάθος σε πέρασμα από αμμόλοφο, λίγο πριν το τέλος της 5ης ειδικής διαδρομής του φετινού Ράλλυ Ντακάρ, κόστισε στον Γάλλο πολύτιμο χρόνο.

Αρνητικά εξελίχθηκε η 5η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ για τον Σεμπαστιάν Λεμπ. Στο τελευταίο κομμάτι της ειδικής – μήκους 373 χλμ. - ο πολύπειρος Γάλλος οδηγός δεν υπολόγισε σωστά το άλμα από έναν αμμόλοφο και το Prodrive Hunter της Bahrain Raid Xtreme προσγειώθηκε στο πλάι.

Με τη βοήθεια ενός άλλου οχήματος το buggy πάτησε ξανά στις τέσσερις ρόδες του και ο Λεμπ συνέχισε τον αγώνα. Το συμβάν όμως του κόστισε περίπου 20 λεπτά και ο 49χρονος Γάλλος βρίσκεται πλέον 1 ώρα και 53 λεπτά μακριά από τον πρωτοπόρο Νάσερ Αλ Ατίγια της Toyota Gazoo Racing.

🚗 Sebastien Loeb got going again after a crash late in the stage, but lost nearly 20 minutes, leaving him 1h53'41" down on the overall standings. 🛠#Dakar2023 pic.twitter.com/sAJDBVkCJy