Παρά το απογοητευτικό 2022, ο Λιούις Χάμιλτον εξακολουθεί να πιστεύει πως η Mercedes-AMG Petronas είναι η καλύτερη ομάδα της F1.

Η Mercedes-AMG ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο τη νέα εποχή της Formula 1. H W13 E-Performance απογοήτευσε με την έλλειψη ταχύτητάς της και δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Το εργοστάσιο του Μπράκλεϊ δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στην κατανόηση των προβλημάτων του μονοθεσίου, μία διαδικασία που διήρκησε πολλούς μήνες. Η εξιλέωση ήρθε στο Grand Prix Βραζιλίας, εκεί που η Mercedes-AMG έκανε το 1-2, με τον Ράσελ να κερδίζει τον αγώνα, ενώ ο Χάμιλτον ήταν δεύτερος.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής χάρηκε ιδιαίτερα από το γεγονός πως η γερμανική ομάδα κατάφερε να κερδίσει αγώνα σε αυτή τη δύσκολη σεζόν και αυτό τον κάνει να ανυπομονεί για εκείνη του 2023: «Το πιο σημαντικό για εμάς είναι που πήραμε τη νίκη στη Βραζιλία. Ήταν μία τεράστια ώθηση για την ομάδα. Πηγαίνοντας στο χειμώνα, η ομάδα ξέρει την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει στον τομέα της εξέλιξης. Είμαστε ακόμη η καλύτερη ομάδα. Πρέπει να έχουμε περισσότερη συνοχή και σταθερότητα στην απόδοσή μας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την επόμενη χρονιά».

Η βελτίωση στην απόδοση που είχε η W13 εντός της σεζόν, ενθουσιάζει τον Χάμιλτον: «Η βελτίωσή μας είναι φοβερό σημάδι. Για μία μεγάλη περίοδο δεν μπορούσαμε ούτε να κατανοήσουμε τα προβλήματά μας για να τα λύσουμε. Ήταν πολύ δύσκολο, διότι προσπαθούσαμε συνεχώς και όλο και κάτι επιπλέον προέκυπτε. Είχαμε πολλά προβλήματα. Οπότε το να φτάσουμε στο σημείο να κερδίσουμε είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε όμως τι χρειαζόμαστε και θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά το χειμώνα».

Η Mercedes είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία της Formula 1 που έχει καταφέρει να κερδίσει οκτώ συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών. Ο Χάμιλτον έχει κερδίσει με τη γερμανική ομάδα τους έξι από τους επτά τίτλους της πλούσιας καριέρας του.

