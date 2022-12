H πρόοδος της Scuderia Ferrari αυτόν το χειμώνα έχει γίνει γνωστή ακόμη και στις αντίπαλες ομάδες της στην F1.

Η Scuderia Ferrari ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς το πρωτάθλημα της Formula 1 το 2022. Οι δύο νίκες στους τρεις πρώτους αγώνες διά χειρός Σαρλ Λεκλέρ έφεραν την ελπίδα στο Μαρανέλο πως αυτή θα είναι η χρονιά τους. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική και ως συνέπεια της απώλειας των τίτλων, λίγες ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν, ανακοινώθηκε η αλλαγή στο διοικητικό σχήμα. Ο Φρεντ Βασέρ θα αντικαταστήσει τον Ματία Μπινότο στο ρόλο του επικεφαλής, έπειτα από την παραίτηση του Ιταλού. Αυτή είναι η τέταρτη αλλαγή διευθυντή στην ιταλική ομάδα τα τελευταία 10 χρόνια.

Ο Μπινότο θα παραμείνει στη Ferrari μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και μέχρι τότε θα εργάζεται πάνω στο μονοθέσιο του 2023. Όπως όλα δείχνουν, η 675, που θα παρουσιαστεί στις 14 Φεβρουαρίου, θα έχει την υπογραφή του Ιταλού και τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουν στο Μαρανέλο είναι κάτι παραπάνω από θετικά. Μάλιστα, τα νέα έχουν φτάσει και τα αυτιά των αντίπαλων ομάδων.

Ο νέος επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, μίλησε στo Gazzetta.it και αποκάλυψε πως έχει ορισμένες γνώσεις για το μονοθέσιο της Ferrari του 2023: «Οι ομάδες που θα είναι οι καλύτερες και θέλουμε να κερδίσουμε το 2023 είναι οι Ferrari, Red Bull και Mercedes. Αυτές προς το παρόν είναι σε άλλο επίπεδο από εμάς. Γνωρίζω πως στη Ferrari είναι πολύ χαρούμενοι με το μονοθέσιό τους και είμαι σίγουρος πως θα έχουν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα».

Ο Στέλα ήταν μέλος της Scuderia Ferrari μέχρι το 2014 όταν αποχώρησε μαζί με τον Φερνάντο Αλόνσο για τη McLaren. Δεν αποκλείεται λοιπόν να έχει ακόμη αρκετές διασυνδέσεις με το ιταλικό εργοστάσιο.

Wrapped up for the winter 🧣#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/bSG4vxtEBv