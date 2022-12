Formula 1: 7+1 φοβερά στατιστικά του 2022

H φετινή σεζόν της F1 μπορεί να μην είχε μάχη για το πρωτάθλημα μέχρι τον τελευταίο αγώνα, όμως υπήρξαν ορισμένα πολύ εντυπωσιακά στατιστικά.

To 2022 ήταν το 73ο πρωτάθλημα της Formula 1 στην πλούσια ιστορία της. Η σεζόν αυτή σηματοδότησε τη νέα εποχή του σπορ, με τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς να αλλάζουν πλήρως την εικόνα των φετινών μονοθεσίων.

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του, ενώ η Red Bull Racing το πρώτο της πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά το 2013. Ο Ολλανδός σημείωσε πολλά και εντυπωσιακά ρεκόρ, όμως δεν ήταν ο μοναδικός στο φετινό grid.

Παρακάτω ακολουθούν τα επτά πιο σημαντικά στατιστικά των οδηγών της Formula 1 για το 2022.

Ο Φερστάπεν κέρδισε 15 Grand Prix κατά τη διάρκεια της σεζόν, αριθμός που είναι νέο ρεκόρ για τη Formula 1. Επίσης σημειωσε νέο ρεκόρ βαθμών (454 στο σύνολο), ενώ ισοφάρισε το ρεκόρ νικών εκκινώντας εκτός της πρώτης 10άδας, που είχε ο Τζον Ουάτσον.

Ο Τζόρτζ Ράσελ, στην πρώτη του σεζόν στη Mercedes-AMG, έκανε κάτι που μόνο ο Φερνάντο Αλόνσο έχει πετύχει στο παρελθόν. Ο νεαρός Βρετανός τερμάτισε περισσότερες φορές μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον σε Grand Prix (σκορ 11-9).

Ο Χάμιλτον από τη μεριά του για πρώτη φορά στην καριέρα του δεν κατάφερε να κερδίσει τουλάχιστον ένα Grand Prix σε μία σεζόν. Επιπλέον έμεινε για πρώτη φορά στην καριέρα του δίχως pole position, ενώ εκκίνησε μόλις μία φορά από την πρώτη σειρά.

Η 3η θέση είχε δίπλα της «υπογεγραμμένο» το όνομα του Κάρλος Σάινθ το 2022. Ο Ισπανός εκκίνησε 3ος αγώνα 7 φορές, περισσότερες από κάθε άλλο οδηγό, τερμάτισε 3ος συνολικά 5 φορές και ολοκλήρωσε 328 γύρους στην 3η θέση, ξανά περισσότερους από κάθε άλλον. Έγινε επίσης ο δεύτερος Ισπανός οδηγός στην ιστορία που πήρε pole position και νίκη.

Ο Λάντο Νόρις της McLaren πήρε τον τίτλο του «Best of the Rest» για το 2022. Ο Βρετανός ήταν ο μοναδικός που ανέβηκε στο βάθρο πέρα από τους έξι οδηγούς των Red Bull Racing, Scuderia Ferrari και Mercedes-AMG. Επιπλέον, οκτώ φορές σε κατατακτήριες και αγώνα ήταν ο κορυφαίος οδηγός των ομάδων του midfield.

O Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo έγινε ο οδηγός με τις περισσότερες χαμένες θέσεις σε εναρκτήριο γύρο των Grand Prix. O Φινλανδός έχασε συνολικά 35 θέσεις στα 22 Grand Prix.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Σεμπάστιαν Φέτελ ολοκλήρωσε πλήρη σεζόν της Formula 1 (Το 2007 είχε αγωνιστεί σε 8 αγώνες) δίχως να ανέβει έστω μία φορά στο βάθρο. Επιπλέον η απουσία του από τους δύο πρώτους αγώνες της σεζόν είχε αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την καριέρα του έχοντας συμμετάσχει σε 299 Grand Prix.

Τους περισσότερους μπελάδες με τους αγωνοδίκες είχε στο 2022 ο Γιούικι Τσουνόντα της Scuderia AlphaTauri. O Ιάπωνας οδηγός τους απασχόλησε συνολικά 16 φορές, με τις 13 εξ’ αυτών να είναι για αγωνιστικό συμβάν και 3 για αλλαγή εξαρτημάτων στη μονάδα ισχύος.

Relive a revolutionary year of racing ✨



Our 2022 season was filled with plenty of action, surprises, and epic racing 🙌



So, let's take a look back! 🎬👇#F1